Доллар США все еще находится вблизи исторических максимумов: Торгово- взвешенный индекс реального широкого доллара ФРС США ( Trade Weighted Real Broad Dollar Index — торгуется вблизи самого высокого уровня за последние 40 лет, подсчитали аналитики The Kobeissi Letter, известной независимой рассылки по макроэкономическим рынкам.
Несмотря на падение, доллар остается вблизи самого высокого уровня за последние 40 лет — аналитики
Индекс измеряет скорректированную на инфляцию стоимость доллара по отношению к 26 валютам на основе относительной конкурентоспособности с торговыми партнерами.
«Скорректированный на инфляцию индекс широкого доллара сейчас на ~20% выше своего долгосрочного среднего значения», — отмечают аналитики.
Они также уточнили, что в прошлом такие высокие оценки наблюдались только в 1930-х и 1980-х годах.
Тем временем индекс доллара США (DXY), включающий 6 основных валют, с начала года снизился на 8,4% и может продемонстрировать самые плохие годовые результаты с 2017 года.
Источник: Минфин
