Несмотря на падение, доллар остается вблизи самого высокого уровня за последние 40 лет — аналитики

Доллар США все еще находится вблизи исторических максимумов: Торгово- взвешенный индекс реального широкого доллара ФРС США ( Trade Weighted Real Broad Dollar Index — торгуется вблизи самого высокого уровня за последние 40 лет, подсчитали аналитики The Kobeissi Letter, известной независимой рассылки по макроэкономическим рынкам.

Индекс измеряет скорректированную на инфляцию стоимость доллара по отношению к 26 валютам на основе относительной конкурентоспособности с торговыми партнерами.

«Скорректированный на инфляцию индекс широкого доллара сейчас на ~20% выше своего долгосрочного среднего значения», — отмечают аналитики.

Они также уточнили, что в прошлом такие высокие оценки наблюдались только в 1930-х и 1980-х годах.

Тем временем индекс доллара США (DXY), включающий 6 основных валют, с начала года снизился на 8,4% и может продемонстрировать самые плохие годовые результаты с 2017 года.