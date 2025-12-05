Курсы доллара и евро упали в пятницу, 5 декабря, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро подешевели на межбанке в пятницу
|
Открытие 5 декабря
|
Закрытие 5 декабря
|
Изменения
|
42,16/42,20
|
41,98/42,02
|
18/18
|
49,18/49,20
|
48,92/48,95
|
26/25
Официальный курс: доллар — 42,06 грн, евро — 49,00 грн.
Средний курс в банках: 41,90−42,35 грн/доллар, 48,90−49,45 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,13−42,23, евро — 49,15−49,34 грн.
Источник: Минфин
