українська
5 декабря 2025, 16:21

Европол разоблачил преступников, которые через фейковые криптоплатформы «отмыли» более 700 миллионов евро

В результате масштабной международной операции, скоординированной между разными странами, была ликвидирована крупная преступная структура, которая через фейковые криптоплатформы «отмыла» более 700 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Европол разоблачил преступников, которые через фейковые криптоплатформы «отмыли» более 700 миллионов евро
Фото: europol.europa.eu

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Расследование началось с одной мошеннической криптоплатформы и постепенно обнаружило разветвленную сеть. Преступники привлекали тысячи жертв на многочисленные фальшивые инвестиционные платформы, обещая высокие прибыли с помощью изощренных рекламных кампаний.

После регистрации жертвам неоднократно звонили из мошеннических колл-центров, где злоумышленники, используя социальную инженерию, давили на них, заставляя выгодно вкладывать деньги. При этом жертвам демонстрировались завышенные прибыли на фальшивых торговых платформах.

Похищенные средства отмывались через разные блокчейны и криптобиржи.

По запросу французских и бельгийских властей полицейские рейды прошли на Кипре, в Германии и Испании. Были арестованы девять человек, подозреваемых в отмывании средств, и изъяты миллионы евро активов, в том числе:

  • 800 000 евро на банковских счетах.
  • 415 000 евро в криптовалютах.
  • 300 000 евро наличными,
  • цифровые устройства,
  • драгоценные часы.

Вторая фаза операции

Вторая фаза операции была направлена на ключевой элемент мошеннической экосистемы — инфраструктуру партнерского маркетинга, которая обеспечивала работу онлайн-скама.

Правоохранители провели рейды в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Под удар попали компании, распространявшие обманчивую рекламу в соцсетях, часто маскируясь под известные медиа, политики или знаменитости и используя технологию deepfake.

В международной операции приняли участие правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
