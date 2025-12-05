В результате масштабной международной операции, скоординированной между разными странами, была ликвидирована крупная преступная структура, которая через фейковые криптоплатформы «отмыла» более 700 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Европола.
Европол разоблачил преступников, которые через фейковые криптоплатформы «отмыли» более 700 миллионов евро
Подробности
Расследование началось с одной мошеннической криптоплатформы и постепенно обнаружило разветвленную сеть. Преступники привлекали тысячи жертв на многочисленные фальшивые инвестиционные платформы, обещая высокие прибыли с помощью изощренных рекламных кампаний.
После регистрации жертвам неоднократно звонили из мошеннических колл-центров, где злоумышленники, используя социальную инженерию, давили на них, заставляя выгодно вкладывать деньги. При этом жертвам демонстрировались завышенные прибыли на фальшивых торговых платформах.
Похищенные средства отмывались через разные блокчейны и криптобиржи.
По запросу французских и бельгийских властей полицейские рейды прошли на Кипре, в Германии и Испании. Были арестованы девять человек, подозреваемых в отмывании средств, и изъяты миллионы евро активов, в том числе:
- 800 000 евро на банковских счетах.
- 415 000 евро в криптовалютах.
- 300 000 евро наличными,
- цифровые устройства,
- драгоценные часы.
Вторая фаза операции
Вторая фаза операции была направлена на ключевой элемент мошеннической экосистемы — инфраструктуру партнерского маркетинга, которая обеспечивала работу онлайн-скама.
Правоохранители провели рейды в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Под удар попали компании, распространявшие обманчивую рекламу в соцсетях, часто маскируясь под известные медиа, политики или знаменитости и используя технологию deepfake.
В международной операции приняли участие правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании.
Комментарии