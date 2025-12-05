Multi от Минфин
українська
5 декабря 2025, 17:11

Columbia заплатит $100 тысяч плоскоземельщикам

Производитель спортивной одежды Columbia запустил необычную рекламную кампанию, в которой генеральный директор Тим Бойл публично бросает вызов сторонникам теории плоской Земли. Он предложил им найти и сфотографировать настоящий «край Земли» в обмен на активы компании. Об этом сообщает Oregonlive.

Columbia заплатит $100 тысяч плоскоземельщикам

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Вы, ребята, утверждаете, что существует край Земли? Ну, тогда просто сделайте снимок. Отправьте его нам. И вы получите активы компании. Все», — говорит Бойл в новом рекламном ролике.

Условия пари

Согласно информации, опубликованной вместе с видео, фотография должна являться доказательством «видимого, физического конца планеты Земля». Мы говорим о бесконечном отвесном обрыве, бездне, облаках, стекающих в бесконечность".

При этом компания четко уточнила, что не считается краем Земли:

«Вершина скалы в Сиэтле. Тупик в Канзасе. Или ваш приятель Дэйв, сменивший свое имя на «Край».

В мелком шрифте указано, что «активы компании» на самом деле принадлежат The Company, LLC и оцениваются лишь в $100 000. Это ни в какое сравнение не идет с реальной стоимостью Columbia, которую на Уолл-Стрит оценивают примерно в $3 миллиарда.

Тим Бойл показал некоторые из этих «активов», лежащих в офисе Columbia в Орегоне: образцы одежды, копировальный аппарат, чучело оленьей головы и даже списанную гондолу.

Рекламная стратегия

Хотя маловероятно, что юристы Columbia действительно озабочены появлением фотографии края Земли, кампания является ярким рекламным ходом. Она продолжает традицию бренда, годами использовавшего в своих роликах членов семьи основателей.

Рекламный ролик завершается прямым обращением Тима Бойла: «Эй, плоскоземельщики, окажите мне услугу. Если вы идете на край Земли, наденьте Columbia».

Этот юмор отсылает к стилю покойной матери Тима Бойла — Герт Бойл, возглавлявшей компанию к нему и ставшую известной своим сдержанным, но острым чувством юмора в рекламных кампаниях.

Вы можете просмотреть весь рекламный ролик здесь:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
