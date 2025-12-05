5 факторов, которые повлияют на рост цен в следующем году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 17:40 Читати українською

5 факторов, которые повлияют на рост цен в следующем году

В 2026 году можно ожидать ряд факторов, способствующих росту инфляции. Сколько процентов добавит каждый из них, и как в целом изменятся цены при разных сценариях, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В 2026 году можно ожидать ряд факторов, способствующих росту инфляции.

1. Базовая инфляция (структурная). Это рост цен, который будет независимо от наших стремлений и попыток. Эффект: +4%

2. Требования/рекомендации МВФ по усилению бюджетных поступлений, а именно налоговые изменения для ФЛП (которые затронут торговлю и услуги, бизнесы потребительского импорта, ИТ, аутсорс — эти изменения нужно еще проголосовать, а голосов пока недостаточно, и не понятен финальный дизайн изменений, поэтому оценки приблизительные), плюс синхрон с инициативами Правительства и НБУ, по урегулированию налогообложения посылок (до 150 евро, хотя звучат призывы облагать налогом все посылки), плюс усиление контроля таможни, контрафакта, черного импорта. Эти изменения будут давить на операционные расходы бизнеса и неизбежно будут переложены на конечного потребителя. Те, у кого будет хватать маржинальности, будут повышать цены меньше, у кого не будет хватать, будут «оптимизироваться». Эффект: +1,6% — +3,6%

3. Коммунальные тарифы, повышение которых запланировано после завершения военного положения. НБУ закладывал прогноз роста 15%+/-5% в год. Ожидаю, что с утраченной газовой инфраструктурой, выбитой местной энергетикой, повышение будет применено к газу, электричеству и, соответственно, водоснабжению, горячей воде и отоплению. Такое повышение цен будет иметь как прямой, так и побочный эффекты. Эффект: +1,8%-+5%

4. Девальвационные тенденции. Будут иметь прямое влияние на цены импортных товаров. При этом большинство импортеров сразу закладывает курсы 45,5−46,5 для доллара и 50−51 для евро, что соответствует бюджетным ориентирам). Эффект: +0,5%-2,5%

5. Плановые повышения акцизов и тарифов, которые были согласованы и анонсированы ранее, в том числе связанные с синхронизацией с европейскими условиями (табак, топливо, напитки). Эффект: +0,3%

На 2026 год рассматриваю 3 сценария событий:

1. Война — вероятность 60%. Оценка инфляции: 9,6% (отсутствие повышения коммуналки, низкий спрос сдерживает цены)

2. Мир с экономической инерцией (сдержанная поддержка и перспективы) — вероятность 35%. Оценка инфляции: 13,5% (реализация всех факторов ускорителей, выраженная девальвация, но спрос населения слабый, чтобы поддерживать рост цен)

3. Мир с планом Маршалла для Украины (активные инвестиции, восстановление и помощь, льготные торговые условия) — вероятность 5%. Оценка инфляции: 14,5−15,5% (активная реализация факторов ускорителей, девальвация сдержана из-за значительного притока инвестиций, активный спрос поддерживает рост цен).

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами