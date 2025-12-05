5 факторов, которые повлияют на рост цен в следующем году

В 2026 году можно ожидать ряд факторов, способствующих росту инфляции. Сколько процентов добавит каждый из них, и как в целом изменятся цены при разных сценариях, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

1. Базовая инфляция (структурная). Это рост цен, который будет независимо от наших стремлений и попыток. Эффект: +4%

2. Требования/рекомендации МВФ по усилению бюджетных поступлений, а именно налоговые изменения для ФЛП (которые затронут торговлю и услуги, бизнесы потребительского импорта, ИТ, аутсорс — эти изменения нужно еще проголосовать, а голосов пока недостаточно, и не понятен финальный дизайн изменений, поэтому оценки приблизительные), плюс синхрон с инициативами Правительства и НБУ, по урегулированию налогообложения посылок (до 150 евро, хотя звучат призывы облагать налогом все посылки), плюс усиление контроля таможни, контрафакта, черного импорта. Эти изменения будут давить на операционные расходы бизнеса и неизбежно будут переложены на конечного потребителя. Те, у кого будет хватать маржинальности, будут повышать цены меньше, у кого не будет хватать, будут «оптимизироваться». Эффект: +1,6% — +3,6%

3. Коммунальные тарифы, повышение которых запланировано после завершения военного положения. НБУ закладывал прогноз роста 15%+/-5% в год. Ожидаю, что с утраченной газовой инфраструктурой, выбитой местной энергетикой, повышение будет применено к газу, электричеству и, соответственно, водоснабжению, горячей воде и отоплению. Такое повышение цен будет иметь как прямой, так и побочный эффекты. Эффект: +1,8%-+5%

4. Девальвационные тенденции. Будут иметь прямое влияние на цены импортных товаров. При этом большинство импортеров сразу закладывает курсы 45,5−46,5 для доллара и 50−51 для евро, что соответствует бюджетным ориентирам). Эффект: +0,5%-2,5%

5. Плановые повышения акцизов и тарифов, которые были согласованы и анонсированы ранее, в том числе связанные с синхронизацией с европейскими условиями (табак, топливо, напитки). Эффект: +0,3%

На 2026 год рассматриваю 3 сценария событий:

1. Война — вероятность 60%. Оценка инфляции: 9,6% (отсутствие повышения коммуналки, низкий спрос сдерживает цены)

2. Мир с экономической инерцией (сдержанная поддержка и перспективы) — вероятность 35%. Оценка инфляции: 13,5% (реализация всех факторов ускорителей, выраженная девальвация, но спрос населения слабый, чтобы поддерживать рост цен)

3. Мир с планом Маршалла для Украины (активные инвестиции, восстановление и помощь, льготные торговые условия) — вероятность 5%. Оценка инфляции: 14,5−15,5% (активная реализация факторов ускорителей, девальвация сдержана из-за значительного притока инвестиций, активный спрос поддерживает рост цен).