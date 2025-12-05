Multi от Минфин
українська
5 декабря 2025, 13:17

Bitget представила крупные обновления GetAgent с более умными ответами и бесплатным доступом для всех пользователей

Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), объявила о масштабном обновлении GetAgent, своего AI-ассистента для трейдинга. Обновление включает более гибкую систему ответов, обновлённый интерфейс и значительное расширение лимитов использования, что делает продвинутые AI-инструменты доступными для пользователей всех уровней.

Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), объявила о масштабном обновлении GetAgent, своего AI-ассистента для трейдинга.

Запущенный ранее в этом году GetAgent стал ключевым элементом торгового опыта на Bitget, помогая десяткам тысяч пользователей упростить аналитику и исполнение сделок. Центральным элементом обновления стала улучшенная система ответов: теперь GetAgent интеллектуально понимает, что именно спрашивает пользователь — нужен ли быстрый ответ или развернутый анализ — и автоматически подстраивает формат отклика. Для быстрых запросов ассистент даёт краткий и практичный ответ. Когда необходим более глубокий контекст, трейдеры могут одним нажатием включить Research Mode, который формирует многомерный анализ с техническими сигналами, оценкой рисков, ончейн-данными и структурой рынка.

Тариф

До

После

Дневной лимит запросов

Дневной лимит запросов

Дополнительный лимит Research

Basic

0

20

10

Plus

10

100

50

Ultra

50

Безлимитный

Безлимитный

В рамках обновления Bitget значительно увеличила лимиты использования для всех уровней подписки GetAgent. Теперь у всех пользователей есть расширенный доступ к ежедневным запросам, аналитическим материалам и инструментам — даже на бесплатном тарифе Basic. Пользователи среднего уровня получили лимиты, увеличенные в 10 раз, а премиальные уровни теперь имеют неограниченный или практически неограниченный доступ ко всем интеллектуальным функциям GetAgent.

Bitget также переработала интерфейс GetAgent, сделав его более понятным и удобным. Улучшённый UI обеспечивает более плавную навигацию, интуитивно понятный чат и быстрый доступ к аналитическим отчётам, предварительным обзорам сделок и информации о позициях.

«AI-трейдинг вступает в новую фазу, и GetAgent находится в авангарде этих изменений. Объединяя интеллект в реальном времени, исследовательские возможности в формате естественного языка и полноценное исполнение сделок, мы переопределяем, что может предложить биржа. Это обновление приближает нас к будущему, где у каждого трейдера есть AI-помощник, способный поддерживать весь процесс принятия решений», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

Одновременно с обновлением Bitget запустила AI trading camp — специализированные агенты, которые работают на реальных стратегиях с прозрачной доходностью. Они дают пользователям лёгкий способ исследовать разные стили трейдинга и сравнивать поведение моделей в реальном времени, демонстрируя практический потенциал AI-возможностей GetAgent.

Источник: Минфин
