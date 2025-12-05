Гибкий курс МВФ: Девальвация гривны и возможные последствия (видео)

Что будет с курсом доллара и евро после новой программы МВФ? Фонд согласовал четырехлетнюю программу для Украины и фактически дал «зеленый свет» большей гибкости обменного курса. В новом выпуске разбираем, сколько Украина реально получит от МВФ, почему ставка 6,1% годовых далеко не льготная, как меняется структура золотовалютных резервов и почему евро вытесняет доллар в резервах НБУ.

Объясняем два базовых сценария девальвации гривны до конца 2025—2026 годов: от резкого рывка до более плавного, но все равно ощутимого ослабления курса.

Увидим ли доллар по 44−45 грн уже в конце 2025 года? Каким может быть коридор для евро? Как новые налоги, более дорогое топливо, рост расходов на оборону и условия МВФ добавят давления на цены? И что это значит для вкладчиков, бизнеса и для тех, кто держит сбережения в валюте? Ответы — в новом прогнозе «Минфина».