Курс валют: Доллар в обменниках подешевел на 5 копеек

В пятницу, 5 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и подорожал на 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,96−42,40 грн. Евро покупают за 48,90 грн, а продают за 49,53 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,30−42,30, евро — 49,25−49,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,15−42,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,17−49,20 грн/евро.

