Средний официальный курс гривны в ноябре ослаб к доллару на 1,1%, к евро — на 0,4% — НБУ

Национальный банк зафиксировал незначительное ослабление официального курса гривны в ноябре 2025 года. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Согласно данным НБУ:

Средний официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб на 1,1%.

В евро национальная валюта ослабла на 0,4%.

Несмотря на эту динамику, ситуация на наличном рынке оставалась контролируемой. Разница между наличным курсом продажи доллара и его официальным курсом держалась на низком уровне и в среднем за месяц составила 0,4%, не превышая 0,6%.

В целом ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась устойчивой. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту, а также объемы чистой продажи валюты Национальным банком почти не изменились по сравнению с октябрем.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту