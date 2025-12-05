Национальный банк зафиксировал незначительное ослабление официального курса гривны в ноябре 2025 года. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора.
Средний официальный курс гривны в ноябре ослаб к доллару на 1,1%, к евро — на 0,4% — НБУ
Подробности
Согласно данным НБУ:
- Средний официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб на 1,1%.
- В евро национальная валюта ослабла на 0,4%.
Несмотря на эту динамику, ситуация на наличном рынке оставалась контролируемой. Разница между наличным курсом продажи доллара и его официальным курсом держалась на низком уровне и в среднем за месяц составила 0,4%, не превышая 0,6%.
В целом ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась устойчивой. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту, а также объемы чистой продажи валюты Национальным банком почти не изменились по сравнению с октябрем.
Источник: Минфин
