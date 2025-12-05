За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 178 610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 декабря: 1 240 российских оккупантов, 1 самолет и 424 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 178 610 (+1 240) человек
- танков — 11 396 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 686 (+1) ед.
- артиллерийских систем — 34 843 (+34) ед.
- РСЗО — 1 558 (+2) ед.
- средства ПВО — 1253 (+0) ед.
- самолетов — 431 (+1) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 900 (+424) ед.
- крылатые ракеты — 4024 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 68 907 (+94) ед.
- специальная техника — 4014 (+2) ед.
