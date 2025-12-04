К закрытию межбанка в четверг, 4 декабря, курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 4 декабря
|
Закрытие 4 декабря
|
Изменения
|
42,12/42,15
|
42,15/42,19
|
3/4
|
49,14/49,16
|
49,21/49,24
|
7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,42 грн. Евро покупают за 49,00 грн, а продают за 49,49 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,32−42,35, евро — 49,25−49,40 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии