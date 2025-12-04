25% украинцев стали зарабатывать меньше в 2025 году — опрос Viber

Компания Rakuten Viber провела опрос среди своих пользователей в Украине, чтобы выяснить, как изменились финансовые доходы граждан за последний год. Результаты свидетельствуют о стабилизации для трети опрошенных, но о значительном падении заработков в четверти респондентов.

Ключевые выводы

Результаты опроса показали, что треть украинцев (32%) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый украинец (22%) стал зарабатывать больше.

Результаты на вопрос «Стали ли вы зарабатывать больше, чем за последний год?» распределились следующим образом:

Зарабатываю столько же — 32%

Нет, стал/-ла зарабатывать меньше — 25%

Да, но не существенно — 16%

Да, существенно больше — 6%

Не работаю последний год, поэтому не зарабатываю/не зарабатывал/а в течение года — 21%

Таким образом, несмотря на определенный рост доходов у пятой части опрошенных, самые большие группы населения либо сохранили доход на том же уровне, либо столкнулись с его падением.

Опрос

В анонимном онлайн-опросе приняли участие более 18 тысяч пользователей Viber. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.