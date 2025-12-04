Государственная налоговая служба (ГНС) призывает граждан всегда требовать и проверять фискальные чеки, отмечая, что невыдача чека или неприменение РРО/ПРРО составляет почти половину всех жалоб, полученных через сервис TAX Control. И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что чек — это не просто бумажка, а ключевой элемент защиты.
Налоговая рассказала, зачем нужно всегда требовать фискальный чек и где его проверить на подлинность
Почему чек важен
- Во-первых — это защита покупателя. Чек подтверждает факт покупки и дает право на гарантию или возврат товара.
- Во-вторых — подтверждение легальности бизнеса. Наличие фискального чека свидетельствует о том, что бизнес работает открыто и платит налоги в бюджет.
Как выглядит настоящий фискальный чек: 4 маркера
Леся Карнаух назвала четыре основных признака, по которым можно легко идентифицировать настоящий фискальный чек:
- В шапке: Указаны название и код предприятия, название хозяйственной единицы и его адрес.
- Детали покупки: Четко прописано название товара/услуги, их количество и стоимость.
- Финансовые итоги: Обязательно указаны форма оплаты, налоги и общая сумма к уплате.
- Идентификаторы: Всегда должен присутствовать фискальный номер, дата, время и порядковый номер чека.
Проверка и сообщение о нарушении
Проверить подлинность чека можно онлайн на сайте налоговой. Если вы не обнаружили чек в реестре, ГНС призывает граждан немедленно сообщить о нарушении.
