Налоговая рассказала, зачем нужно всегда требовать фискальный чек и где его проверить на подлинность

Государственная налоговая служба (ГНС) призывает граждан всегда требовать и проверять фискальные чеки, отмечая, что невыдача чека или неприменение РРО/ПРРО составляет почти половину всех жалоб, полученных через сервис TAX Control. И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что чек — это не просто бумажка, а ключевой элемент защиты.