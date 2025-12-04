Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
OKX запускает VIP-турнир с призовым фондом в 60 000 USDT

Криптовалютная биржа OKX объявляет старт нового VIP-турнира, который позволит опытным трейдерам испытать свои навыки в нескольких видах торговли — на спотовом рынке, в деривативах и с помощью торговых ботов. Общий призовой фонд кампании составляет 60 000 USDT, а ключевой особенностью турнира стал специальный ваучер в защиту от убытков для участников, еще не торговавших ботами. Промокампания продлится до 28 декабря 2025 года.

Криптовалютная биржа OKX объявляет старт нового VIP-турнира, который позволит опытным трейдерам испытать свои навыки в нескольких видах торговли — на спотовом рынке, в деривативах и с помощью торговых ботов.

Турнир создан с целью активизировать торговую деятельность среди VIP-пользователей OKX и привлечь внимание к разным форматам трейдинга, в частности, к автоматизированным решениям. К участию допускаются только VIP-трейдеры биржи, прошедшие KYC-верификацию и присоединившиеся к кампании через официальную страницу. Кроме того, пользователи могут одновременно участвовать как в VIP-турнире, так и в Глобальном чемпионате по трейдингу, повышая свои шансы на получение дополнительных вознаграждений.

Формат и механика турнира

В течение турнира участники будут соревноваться за самые высокие позиции в таблицах лидеров, где их рейтинг определяется на основе торговых объемов в соответствующих категориях: спот, деривативы и торговые боты. Чем выше объем торгов, тем лучше позиция в рейтинге и больше призового фонда. Вознаграждения получат топ-10 трейдеров в каждом сегменте. По результатам кампании между топ-трейдерами будет распределено 60 000 USDT:

  • 20 000 USDT для спотовой торговли
  • 20 000 USDT для деривативов
  • 10 000 USDT для бот-торговли

Одним из дополнительных преимуществ компании стал ваучер в защиту от убытков на сумму до 100 USDT, который доступен трейдерам, ранее не проводившим соглашения с ботами. После выполнения минимальных требований торгового объема такие участники получат ваучер, который может компенсировать возможные убытки при тестировании автоматизированных стратегий. Это решение призвано сделать первые шаги в торговле ботами более безопасными и удобными для новых пользователей.

Торговые объемы в рамках турнира учитываются только для сделок в торговых парах по USDT и без учета бонусов, купонов и рекламных поощрений. В случае нарушения условий, включая использование субаккаунтов или манипуляций объемами, участник может быть дисквалифицирован. OKX также подчеркивает, что торговля цифровыми активами связана с высокими рисками и призывает трейдеров принимать взвешенные решения и торговать ответственно.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ .

