OKX запускает VIP-турнир с призовым фондом в 60 000 USDT

Криптовалютная биржа OKX объявляет старт нового VIP-турнира , который позволит опытным трейдерам испытать свои навыки в нескольких видах торговли — на спотовом рынке, в деривативах и с помощью торговых ботов. Общий призовой фонд кампании составляет 60 000 USDT, а ключевой особенностью турнира стал специальный ваучер в защиту от убытков для участников, еще не торговавших ботами. Промокампания продлится до 28 декабря 2025 года.

Турнир создан с целью активизировать торговую деятельность среди VIP-пользователей OKX и привлечь внимание к разным форматам трейдинга, в частности, к автоматизированным решениям. К участию допускаются только VIP-трейдеры биржи, прошедшие KYC-верификацию и присоединившиеся к кампании через официальную страницу. Кроме того, пользователи могут одновременно участвовать как в VIP-турнире, так и в Глобальном чемпионате по трейдингу, повышая свои шансы на получение дополнительных вознаграждений.

Формат и механика турнира

В течение турнира участники будут соревноваться за самые высокие позиции в таблицах лидеров, где их рейтинг определяется на основе торговых объемов в соответствующих категориях: спот, деривативы и торговые боты. Чем выше объем торгов, тем лучше позиция в рейтинге и больше призового фонда. Вознаграждения получат топ-10 трейдеров в каждом сегменте. По результатам кампании между топ-трейдерами будет распределено 60 000 USDT:

20 000 USDT для спотовой торговли

20 000 USDT для деривативов

10 000 USDT для бот-торговли

Одним из дополнительных преимуществ компании стал ваучер в защиту от убытков на сумму до 100 USDT, который доступен трейдерам, ранее не проводившим соглашения с ботами. После выполнения минимальных требований торгового объема такие участники получат ваучер, который может компенсировать возможные убытки при тестировании автоматизированных стратегий. Это решение призвано сделать первые шаги в торговле ботами более безопасными и удобными для новых пользователей.

Торговые объемы в рамках турнира учитываются только для сделок в торговых парах по USDT и без учета бонусов, купонов и рекламных поощрений. В случае нарушения условий, включая использование субаккаунтов или манипуляций объемами, участник может быть дисквалифицирован. OKX также подчеркивает, что торговля цифровыми активами связана с высокими рисками и призывает трейдеров принимать взвешенные решения и торговать ответственно.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ .