В четверг, 4 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.
Курс валют: Доллар и евро в банках подешевели на 8 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,98−42,45 грн. Евро покупают за 48,92 грн, а продают за 49,52 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,27, евро — 49,20−49,35 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,12−42,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,14−49,16 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии