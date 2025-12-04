Курс валют: Доллар и евро в банках подешевели на 8 копеек

В четверг, 4 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,98−42,45 грн. Евро покупают за 48,92 грн, а продают за 49,52 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,27, евро — 49,20−49,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,12−42,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,14−49,16 грн/евро.

