ЕС внес россию в список юрисдикций высокого риска: Усиление борьбы с финансовыми преступлениями

Европейская Комиссия приняла решение о включении россии в список стран высокого риска, имеющих стратегические недостатки в своих национальных системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Решение было принято на основании технической оценки, проведенной Комиссией в ответ на приостановление членства россии в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Причины и процедуры

Внесение россии в список высокого риска обусловлено исполнением Делегированного регламента (ЕС) 2025/1393, который обязал Комиссию пересмотреть статус третьих стран, членство которого в FATF было приостановлено.

Комиссия провела детальную техническую оценку, используя определенные методологии и информацию от стран-членов и Европейской службы внешней деятельности. Эта оценка подтвердила, что россия отвечает критериям для признания ее юрисдикцией высокого риска.

Отмечается, что этот шаг необходим для сохранения целостности финансовой системы ЕС согласно 4-й Директиве по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

«Этим летом Комиссия обязалась оценить недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег в странах, чье членство в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство и, после нашей детальной оценки, предпринимаем необходимые шаги для добавления россии в наш список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу». — прокомментировала Мария Луиш Албукерке, Комиссар по финансовым услугам.

Последствия для финансовых учреждений

Субъекты ЕС, на которые распространяется действие рамочных правил AML, теперь обязаны применять усиленную бдительность при совершении любых транзакций, касающихся россии.