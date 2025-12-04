Multi от Минфин
4 декабря 2025, 8:01 Читати українською

2,5 тысячи заблокированных онлайн-казино: Итоги 6-месячной работы PlayCity

Государственное агентство PlayCity, созданное полгода назад для реформирования и регуляции игорного рынка, демонстрирует значительные результаты в борьбе с нелегальными операторами и выводе из тени рынка. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

2,5 тысячи заблокированных онлайн-казино: Итоги 6-месячной работы PlayCity
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Агентство уже начало борьбу с незаконной рекламой и системную очистку рынка от нелегальных организаторов азартных игр», — отметил Федоров.

Ключевые достижения

Ключевые достижения PlayCity за первые 6 месяцев:

  • Поступление в бюджет: От лицензий поступило более 1,4 млрд грн, что свидетельствует об успешном выводе части рынка из тени благодаря прозрачным правилам.
  • Борьба с нелегалами: Было заблокировано более 2500 нелегальных онлайн-казино. Кроме того, удалено более 280 страниц в соцсетях за незаконную рекламу.
  • Штрафы: Выписаны штрафы более чем на 52 млн грн блогерам и медиа за продвижение нелегального контента.

Перезапуск рынка лотерей

По словам Федорова, одним из важнейших достижений стала перезагрузка рынка лотерей, впервые за 12 лет начинающая работать в правовом поле.

«Все это время сфера работала в „серой“ зоне — бюджет недополучил миллиарды гривен. Теперь этот рынок будет работать в правовом поле, платить лицензионные платежи и налоги в полном объеме», — заявил он.

Усиление регуляции и безопасности

PlayCity также сосредоточилась на повышении прозрачности и ответственности.

  • Ответственная игра: Введены обновленные стандарты ответственной игры и лицензионные условия, а также лимиты на участие в азартных играх.
  • Санкции: Компании лишаются лицензий за связи с РФ.
  • Контроль: Запущена Система трекинга и создается новый реестр лудоманов. Организаторы, нарушавшие процесс отчетности летом, уже получили штрафы на 13,6 млн. грн.

Федоров подчеркнул, что цель реформы — цифровизировать процессы, уничтожить коррупцию и стимулировать поступления в государственный бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
