Курс доллара и евро упал в среду, 3 декабря, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 3 декабря
|
Закрытие 3 декабря
|
Изменения
|
42,30/42,34
|
42,12/42,15
|
18/19
|
49,26/49,28
|
49,14/49,16
|
12/12
Официальный курс: доллар — 42,20 грн, евро — 49,22грн.
Средний курс в банках: 42,06−42,49 грн/доллар, 49,00−49,50 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,20−42,28, евро — 49,20−49,35 грн.
Источник: Минфин
