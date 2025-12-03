Multi от Минфин
українська
3 декабря 2025, 17:10

Инфляция в сфере услуг красоты в Украине составила 33,6%. Как изменились цены

Среднее удорожание услуг в сфере красоты и косметологии в Украине за год составило 33,6%, что значительно превышает официальный индекс потребительских цен на услуги. Такие данные приводит аналитический отчет платформы Barb.ua, базирующийся на анализе 260 тысяч прайс-позиций от салонов красоты и частных мастеров в 22 областных центрах страны за период осень 2024 — осень 2025.

Среднее удорожание услуг в сфере красоты и косметологии в Украине за год составило 33,6%, что значительно превышает официальный индекс потребительских цен на услуги.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Региональная дифференциация

Исследование зафиксировало значительное расхождение ценовой динамики между регионами. Самые высокие темпы роста показали города центральной Украины: Кропивницкий (61,6%), Житомир (59,4%), Чернигов (42,3%).

Мегаполисы же демонстрируют умеренную динамику: Киев (+20,3%), Харьков (+16,9%), Одесса (+10,8%).

Аналитики констатируют тренд выравнивания цен между регионами и столицей. Города с исторически низкой стоимостью услуг догоняют киевский уровень опережающими темпами.

По прогнозам, за два-три года ценовая разница между областными центрами и столицей может сократиться до 10−15%.

Структура себестоимости

Рост цен обусловлен комплексом факторов. Значительная часть расходных материалов отрасли — профессиональная косметика, красящие средства, препараты для инъекционных процедур — импортируется, что делает себестоимость чувствительной к валютным колебаниям. Энергетические расходы, включая резервное питание, увеличивают операционные расходы салонов.

Отдельный фактор — рост зарплатных ожиданий. Конкуренция за квалифицированных специалистов, часть которых эмигрировала, увеличивает стоимость рабочей силы в отрасли.

Технологическая дефляция

В то же время исследование выявило сегмент с противоположной динамикой. Лазерная эпиляция подешевела в большинстве городов, показав минимальный рост 7,7% при среднем по рынку 33,6%. В Харькове, Днепре и Запорожье отмечено снижение цен на 10−15%.

Причина — рост конкуренции вследствие удешевления оборудования и увеличения количества операторов рынка. Этот сегмент демонстрирует классический механизм технологической дефляции, когда снижение барьеров входа на рынок приводит к падению цен, несмотря на общеинфляционное давление.

Прифронтовые регионы

Отдельно исследование фиксирует влияние ситуации безопасности на рынок услуг. В Херсоне, где население сократилось на 77% от начала полномасштабного вторжения, выборка прайсов за отчетный период уменьшилась на 28%. При этом рост цен составил 44% — третий показатель по стране.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
