Фонд Саудовской Аравии станет мажоритарным владельцем EA: Соглашение на $55 млрд на финише

Суверенный фонд Саудовской Аравии может получить контроль почти над всей компанией Electronic Arts Inc. (EA), одним из крупнейших разработчиков видеоигр в мире. Саудовский фонд будет владеть 93,4% акций EA. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соглашение, стоимостью $55 миллиардов, было объявлено в сентябре и может стать самым большим выкупом с использованием заемных средств (leveraged buyout) в истории.

Структура собственности

После ожидаемого в следующем году закрытия соглашения EA — разработчик таких хитов, как The Sims и Battlefield — станет частной компанией.

Согласно документам, структура собственности будет выглядеть так:

Саудовский фонд: 93,4%

Частная инвестиционная фирма Silver Lake Partners: 5,5%

Affinity Partners (управляемой Джаредом Кушнером): 1,1%

Руководство EA запланировало на конец этого месяца собрание акционеров для голосования по этому предложению. Соглашение нуждается в одобрении акционеров и регуляторных органов.

Контекст соглашения

Предложение о выкупе поступило в то время, когда индустрия видеоигр переживает период консолидации, пытаясь вернуться к высоким темпам роста, которые наблюдались во время пандемии.

Хотя игры EA остаются популярными, а некоторые франшизы успешно адаптируются для кино и сериалов, годовые доходы компании уже три года фактически стоят на месте — они колеблются от $7,4−7,6 млрд.