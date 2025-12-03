Bank of America рекомендует выделять до 4% портфеля на криптовалюты

Один из крупнейших американских финансовых гигантов, Bank of America (BofA), рекомендует своим клиентам по управлению активами выделять до 4% инвестиционного портфеля на цифровые активы. Об этом сообщает Yahoo! Finance.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банк рекомендует клиентам своих платформ Merrill, Bank of America Private Bank и Merrill Edge выделять 1−4% портфеля на цифровые активы.

«Для инвесторов с сильным интересом к тематическим инновациям и комфортом повышенной волатильности, скромная аллокация от 1% до 4% в цифровых активах может быть уместной», — пояснил Крис Гизи, главный инвестиционный директор Bank of America Private Bank.

Он добавил, что более высокий диапазон (4%) подходит для инвесторов с более высокой толерантностью к риску, тогда как консервативным клиентам следует начинать с 1%.

Раньше состоятельные клиенты банка могли инвестировать в криптопродукты только по собственной инициативе — финансовые советники банка, более 15 тысяч, не имели права официально их рекомендовать.

Новая политика изменяет подход: криптоактивы фактически переходят из нишевого инструмента в категорию официально рекомендуемых элементов инвестиционного портфеля.

Покрытие ETF и общий тренд

Начиная с 5 января, Bank of America добавит к своему инвестиционному покрытию четыре биткоина-ETF — от BlackRock, Fidelity, Bitwise и Grayscale.

Этим шагом банк присоединяется к ряду ведущих финансовых учреждений, уже рекомендующих существенные доли криптоактивов в портфелях инвесторов:

Morgan Stanley рекомендует выделять 2−4%.

Fidelity Investments рекомендует 2−5%.

В итоге Уолл-Стрит фактически признает криптовалюты полноценным классом активов, который заслуживает места в диверсифицированных инвестиционных портфелях.