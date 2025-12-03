Биткоин вырос до $93 000, а Ethereum — до $3 000, Kraken приобрела RWA-платформу: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин вырос до $93 000, Ethereum — до $3 000

Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивую положительную динамику в среду, 3 декабря, успешно преодолев важные психологические уровни.

По данным CoinMarketCap:

Биткоин (BTC) уверенно закрепился выше отметки $93 000.

Ethereum (ETH) достигла уровня $3 000.

В пиковый момент цена Биткоина достигала $93 934, однако активу не хватило импульса, чтобы пробить порог в $94 000. К моменту написания новости биткоин торгуется на уровне $93 000. За сутки актив вырос на 7,24%, за неделю — на 6,09%.

Ethereum достиг максимальной отметки $3084 и закрепился выше $3000. На момент написания новости актив торгуется на уровне $3059. За последние 24 часа актив вырос на 9,44%, за неделю — на 4,22%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой» зоне. При этом наибольший рост за сутки у:

Cardano (13,95%),

Solana (11,97%),

Dogecoin (11,26 %).

Kraken приобрела RWA-платформу Backed Finance: Биржа усиливает направление токенизации активов

Криптовалютная биржа Kraken объявила о приобретении платформы Backed Finance — эмитента токенизированных активов, пользующегося высоким спросом. Backed Finance специализируется на предоставлении доступа к акциям и биржевым фондам (ETF) через цифровые токены, обеспеченные реальными активами в соотношении 1:1.

Соруководитель биржи Арджун Сети прокомментировал соглашение для Bloomberg, подчеркнув его практическую направленность:

«Пока все говорят о токенизированных акциях, мы просто берем и делаем это. Мы сосредоточены на долгосрочных инвестициях, а не на хайпе», — заявил он.

Это приобретение является частью более широкой стратегии Kraken по развитию направления токенизации реальных активов (RWA).

К моменту объявления Kraken уже интегрировала ряд продуктов Backed, в частности токены xStocks. Эти инструменты позволяют инвестировать более 60 акций и биржевых фондов традиционного рынка, включая акции технологических гигантов.

После окончательного завершения сделки все активы Backed будут полностью интегрированы в платформу Kraken.

По данным Bloomberg, Backed Finance занимает значительное место на рынке токенизированных публичных акций, имея долю около 23%.

Vanguard запустила торговлю криптовалютными ETF

Один из крупнейших мировых гигантов по управлению активами, компания Vanguard, сделала значительный шаг, объявив о запуске на своей торговой платформе криптовалютными ETF (биржевыми фондами) и паевыми инвестиционными фондами. Новые инструменты стали доступны клиентам со вторника, 2 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг имеет колоссальное значение, поскольку он открывает доступ к криптовалютным продуктам около 50 миллионов клиентов Vanguard с общими активами на сумму свыше $11 триллионов.

Решение особенно показательно, поскольку ранее Vanguard открыто называла криптовалюту и производные от нее инструменты слишком спекулятивными для инвестиционных портфелей. Против их листинга выступал даже новый CEO компании Салим Рамджи.

Смена позиции произошла из-за:

Возрастающий интерес клиентов к цифровым активам.

Смена регуляторного фона.

Руководитель отдела брокерских услуг Vanguard Эндрю Каджески объяснил Bloomberg, что отрасль стала более зрелой.

«Криптовалютные ETF и инвестиционные паевые фонды прошли проверку в периоды рыночной волатильности, демонстрируя ожидаемые результаты и сохраняя ликвидность. Административные процедуры обслуживания этих типов фондов стали более зрелыми», — заявил он.

Несмотря на разрешение торговли, общая позиция Vanguard остается осторожной:

Собственных ETF не будет: Компания исключила возможность запуска своей корзины криптовалютных ETF.

Ограничения: Фонды на базе мемкоинов по-прежнему не будут доступны клиентам.

Trust Wallet запустил «Рынок прогнозов»

Команда популярного криптогаманца Trust Wallet объявила о запуске новой функции — Рынка прогнозов (Predictions). Теперь пользователи могут делать ставки на результаты реальных событий непосредственно через интерфейс кошелька без необходимости переходить на отдельные внешние платформы.

Новый инструмент расположен на вкладке «Predictions» и позволяет пользователям:

Просмотр доступных событий.

Выбирать вероятные результаты.

Отслеживать цены и общие настроения рынка.

Получать финальные результаты в своем кошельке.

Trust Wallet интегрировал этот функционал через партнерство с несколькими ведущими провайдерами прогнозных рынков. На старте уже доступны:

Myriad (на базе сети BNB Chain) — платформа, ориентированная на пользователей за пределами США.

В ближайшее время планируется подключение других крупных платформ, в частности, Polymarket (через Swap.xyz на Polygon) и Kalshi (через Dflow на Solana).

Trust Wallet подчеркивает, что действует только как посредник: биржа не влияет на события, цены или логику разрешения ставок — этим полностью управляют сторонние платформы-провайдеры.

Для использования функции не нужно создавать новую учетную запись, поскольку Predictions использует активы из существующего кошелька Trust Wallet. Однако доступ к функции ограничен в зависимости от региона согласно правилам конкретного провайдера рынка.