Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
3 декабря 2025, 12:24 Читати українською

Биткоин вырос до $93 000, а Ethereum — до $3 000, Kraken приобрела RWA-платформу: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Биткоин вырос до $93 000, а Ethereum – до $3 000, Kraken приобрела RWA-платформу: что нового
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин вырос до $93 000, Ethereum — до $3 000

Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивую положительную динамику в среду, 3 декабря, успешно преодолев важные психологические уровни.

По данным CoinMarketCap:

  • Биткоин (BTC) уверенно закрепился выше отметки $93 000.
  • Ethereum (ETH) достигла уровня $3 000.

В пиковый момент цена Биткоина достигала $93 934, однако активу не хватило импульса, чтобы пробить порог в $94 000. К моменту написания новости биткоин торгуется на уровне $93 000. За сутки актив вырос на 7,24%, за неделю — на 6,09%.

Ethereum достиг максимальной отметки $3084 и закрепился выше $3000. На момент написания новости актив торгуется на уровне $3059. За последние 24 часа актив вырос на 9,44%, за неделю — на 4,22%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой» зоне. При этом наибольший рост за сутки у:

Kraken приобрела RWA-платформу Backed Finance: Биржа усиливает направление токенизации активов

Криптовалютная биржа Kraken объявила о приобретении платформы Backed Finance — эмитента токенизированных активов, пользующегося высоким спросом. Backed Finance специализируется на предоставлении доступа к акциям и биржевым фондам (ETF) через цифровые токены, обеспеченные реальными активами в соотношении 1:1.

Соруководитель биржи Арджун Сети прокомментировал соглашение для Bloomberg, подчеркнув его практическую направленность:

«Пока все говорят о токенизированных акциях, мы просто берем и делаем это. Мы сосредоточены на долгосрочных инвестициях, а не на хайпе», — заявил он.

Это приобретение является частью более широкой стратегии Kraken по развитию направления токенизации реальных активов (RWA).

К моменту объявления Kraken уже интегрировала ряд продуктов Backed, в частности токены xStocks. Эти инструменты позволяют инвестировать более 60 акций и биржевых фондов традиционного рынка, включая акции технологических гигантов.

После окончательного завершения сделки все активы Backed будут полностью интегрированы в платформу Kraken.

По данным Bloomberg, Backed Finance занимает значительное место на рынке токенизированных публичных акций, имея долю около 23%.

Vanguard запустила торговлю криптовалютными ETF

Один из крупнейших мировых гигантов по управлению активами, компания Vanguard, сделала значительный шаг, объявив о запуске на своей торговой платформе криптовалютными ETF (биржевыми фондами) и паевыми инвестиционными фондами. Новые инструменты стали доступны клиентам со вторника, 2 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг имеет колоссальное значение, поскольку он открывает доступ к криптовалютным продуктам около 50 миллионов клиентов Vanguard с общими активами на сумму свыше $11 триллионов.

Решение особенно показательно, поскольку ранее Vanguard открыто называла криптовалюту и производные от нее инструменты слишком спекулятивными для инвестиционных портфелей. Против их листинга выступал даже новый CEO компании Салим Рамджи.

Смена позиции произошла из-за:

  • Возрастающий интерес клиентов к цифровым активам.
  • Смена регуляторного фона.

Руководитель отдела брокерских услуг Vanguard Эндрю Каджески объяснил Bloomberg, что отрасль стала более зрелой.

«Криптовалютные ETF и инвестиционные паевые фонды прошли проверку в периоды рыночной волатильности, демонстрируя ожидаемые результаты и сохраняя ликвидность. Административные процедуры обслуживания этих типов фондов стали более зрелыми», — заявил он.

Несмотря на разрешение торговли, общая позиция Vanguard остается осторожной:

  • Собственных ETF не будет: Компания исключила возможность запуска своей корзины криптовалютных ETF.
  • Ограничения: Фонды на базе мемкоинов по-прежнему не будут доступны клиентам.

Trust Wallet запустил «Рынок прогнозов»

Команда популярного криптогаманца Trust Wallet объявила о запуске новой функции — Рынка прогнозов (Predictions). Теперь пользователи могут делать ставки на результаты реальных событий непосредственно через интерфейс кошелька без необходимости переходить на отдельные внешние платформы.

Новый инструмент расположен на вкладке «Predictions» и позволяет пользователям:

  • Просмотр доступных событий.
  • Выбирать вероятные результаты.
  • Отслеживать цены и общие настроения рынка.
  • Получать финальные результаты в своем кошельке.

Trust Wallet интегрировал этот функционал через партнерство с несколькими ведущими провайдерами прогнозных рынков. На старте уже доступны:

  • Myriad (на базе сети BNB Chain) — платформа, ориентированная на пользователей за пределами США.

В ближайшее время планируется подключение других крупных платформ, в частности, Polymarket (через Swap.xyz на Polygon) и Kalshi (через Dflow на Solana).

Trust Wallet подчеркивает, что действует только как посредник: биржа не влияет на события, цены или логику разрешения ставок — этим полностью управляют сторонние платформы-провайдеры.

Для использования функции не нужно создавать новую учетную запись, поскольку Predictions использует активы из существующего кошелька Trust Wallet. Однако доступ к функции ограничен в зависимости от региона согласно правилам конкретного провайдера рынка.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Ramo
Ramo
3 декабря 2025, 13:11
#
ФРС залила в банківську систему 🇺🇸 $13,5 млрд. І вся додаткова ліквідність «стройними рядами» відправилась на ринок криптовалют)
