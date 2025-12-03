Курс валют в среду: евро в банках подорожал

В среду, 3 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро прибавило 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,55 грн. Евро покупают за 48,90 грн, а продают за 49,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,45−42,42, евро — 49,21−49,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,30−42,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,26−49,27 грн/евро.

