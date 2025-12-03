В октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат — в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Средняя зарплата в Украине выросла: кто и сколько получает
Значительный разрыв
Данные Госстата показывают значительный разрыв в уровне оплаты труда между регионами.
Тройка регионов с самой высокой средней зарплатой: Киев — 40 738 грн; Луганская область — 30 675 грн; Днепропетровская область — 27 892 грн.
Тройка регионов с самой низкой средней зарплатой: Черновицкая область — 19 343 грн; Кировоградская область — 19 920 грн; Черниговская область — 20 561 грн.
Где самые высокие на самые низкие зарплаты
Наиболее существенный разрыв наблюдается между отдельными сферами экономики:
- самый высокий уровень заработной платы традиционно зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций (ИТ) — 65 047 грн;
- самый низкий уровень доходов получают работники сферы образования: 16984 грн.
Разница между лидером и аутсайдером в секторе превышает 48 тысяч гривен.
Задолженность по заработной плате
По состоянию на 1 ноября 2025 г., общая задолженность по выплате заработной платы по Украине остается критической и составляет 3,7 млрд грн.
