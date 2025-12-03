Средняя зарплата в Украине выросла: кто и сколько получает

В октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат — в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.