3 декабря 2025, 9:37

На 969% больше: В PeckShield назвали размер потерь криптопроектов от взломов

Убытки криптопроектов от атак хакеров в ноябре превысили $194 млн. Это на 969% больше, чем в октябре, когда потери составили $18 млн, сообщили эксперты работающей в области кибербезопасности компании PeckShield.

Убытки криптопроектов от атак хакеров в ноябре превысили $194 млн.

Максимальные потери

Максимальные потери пришлись на протокол Balancer v2 и его форки — $137,4 млн (из них $39 млн удалось вернуть). Протокол стал жертвой эксплойта, позволившего вывести средства из пулов ликвидности.

Еще одним крупным объектом нападения хакеров стала южнокорейская криптобиржа Upbit, потерявшая свыше $36 млн после несанкционированного вывода активов из горячего кошелька в сети Solana.

Также от действий злоумышленников сильно пострадал проект Yearn Finance, лишившийся $9 млн. Уязвимость позволила нападавшим вывести активы одной транзакцией.

На четвертом месте по объему украденных средств — атака на протокол GANA, которая привела к потере активов на $3,1 млн, после чего мошенники оперативно переместили средства между сетями.

Что говорят аналитики

По мнению специалистов PeckShield, серия крупных инцидентов в ноябре указывает на возрастающую изощренность взломов и слабость отдельных инфраструктурных решений.

В ближайшие месяцы, заявили в PeckShield, компании будут вынуждены усилить аудит кода, повысить степень автоматизации мониторинга и внедрить более строгие меры безопасности, если хотят предотвратить повторение подобных инциндентов.

Ранее генеральный директор компании Chainalysis Джонатан Левин заявил, что рынок децентрализованных финансов (DeFi) рискует потерять миллиарды долларов из-за взломов. Причина возможных потерь средств — критические точки уязвимости протоколов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
