Бывшая сотрудница турецкого Denizbank получила 102 года тюрьмы

Суд в Стамбуле приговорил бывшую управляющую отделением турецкого банка Denizbank Сечил Эрзан к 102 годам лишения свободы за участие в масштабной мошеннической схеме. Как пишет Bloomberg, ее признали виновной в особо крупном мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении доверием.

Что известно о схеме

Суд оправдал бывшего генерального директора Denizbank Хакана Атеща и его заместителя Мехмета Айдогду, которые также проходили по делу. В самом банке, входящем в структуру Emirates, от комментариев отказались.

Denizbank в последние годы был ключевым кредитором ведущих футбольных клубов Турции, помогая реструктурировать их долги.

Согласно материалам дела, Эрзан убеждала известных игроков инвестировать под обещанные доходности до 250%, называя схему «Фондом Терима» — в честь тренера Фатиха Терима, бывшего наставника Galatasaray и AC Milan.

Среди вовлеченных фигурировали, в частности, экс-полузащитник «Барселоны» Арда Туран. Со временем выплаты стали невозможными, что привело к краху схемы.

Хакан Атещ, возглавлявший Denizbank с 1997 года, покинул должность в конце 2024-го. В начале 2025 года его сменил бывший CEO Garanti BBVA Реджеп Бастуг.