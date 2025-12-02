Президент Польши ветировал закон о криптоактивах

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать «Закон о рынке криптоактивов», мотивируя свое решение тем, что положения документа угрожают свободам поляков, их собственности и стабильности государства. Об этом сообщает Канцелярия президента.

Решение президента вызвало резкую критику со стороны некоторых чиновников, но было поддержано частью криптоиндустрии.

Ключевые причины вето

Навроцкий назвал несколько принципиальных причин для отказа от подписания закона, одобренного Сеймом в конце сентября.

Угроза свободам из-за блокирования сайтов: Политик подверг критике норму, позволяющую властям блокировать сайты, связанные с крипторинком. По его мнению, такая мера может привести к злоупотреблениям.

Чрезмерное регулирование: Президент отметил чрезмерную сложность и большой объем документа, что может создать неблагоприятные условия для бизнеса.

«Надрегулирование — легкий способ заставить компании пойти в Чехию, Литву или Мальту вместо того, чтобы создавать условия для их работы и уплаты налогов в Польше», — пояснил он.

Высокое наблюдательное собрание: Навроцкий считает, что высокое собрание для надзора может подавить активность местных стартапов, предпочитая крупные иностранные корпорации и банки.

«Это искажение логики, убийство конкурентного рынка и серьезная угроза инновациям», — прокомментировал он.

Реакция чиновников

Решение президента вызвало недовольство среди польских чиновников, в том числе министра финансов Анджея Доманского и вице-премьера Радослава Сикорского, выступавших за необходимость защиты инвесторов.

Министр финансов Доманский отметил, что сейчас около 20% пользователей теряют средства из-за злоупотребления на нерегулируемом крипторынке.

«Вместо регулирования президент избрал хаос», — подчеркнул Доманский.

Вице-премьер Сикорский был еще более категоричен.

«Когда пузырь лопнет и тысячи поляков потеряют свои сбережения, по крайней мере они будут знать, кого благодарить», — заявил он.

Экономист и сторонник цифровых активов Кшиштоф Пех заявил, что законопроект ничего бы не изменил.

Ранее после одобрения закона Сеймом представители индустрии цифровых активов и политик Томаш Менцен критиковали его, призывая президента наложить вето.

Напомним

«Минфин» писал, что в начале сентября этого года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка по виртуальным активам (криптовалют) в Украине и определению правил их налогообложения.