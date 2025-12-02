Минфин привлек 8,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 2 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,63 млрд грн, что на 4,12 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 12,75 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

636,72 млн грн под 16,35% с погашением 16 декабря 2026 (первичное размещение);

2,41 млрд грн под 17,10% с погашением 23 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

5,16 млрд грн под 17,50% с погашением 22 марта 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,50%);

416,29 млн грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.