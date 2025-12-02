К закрытию межбанка во вторник, 2 декабря, курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 3 копейки в покупке и продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 2 декабря
|
Закрытие 2 декабря
|
Изменения
|
42,34/42,37
|
42,30/42,33
|
4/4
|
49,18/49,20
|
49,15/49,17
|
3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,55 грн. Евро покупают за 48,90 грн, а продают за 49,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,43−42,39, евро — 49,18−49,33 грн.
Источник: Минфин
