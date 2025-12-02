Multi от Минфин
2 декабря 2025, 14:15 Читати українською

«Зимнюю тысячу» можно будет потратить на продукты — Минсоцполитики

Денежные средства, полученные по программе «Зимняя поддержка», вскоре можно будет потратить и на продукты питания. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства .

Денежные средства, полученные по программе «Зимняя поддержка», вскоре можно будет потратить и на продукты питания.

Что известно

В ведомстве заявили о начале второй волны выплат по указанной программе.

В этот раз средства получат еще 2,5 млн украинцев, подавших заявку через «Дии» 16 ноября, в том числе и те, кто оформлял выплату на детей. Общая сумма помощи второй волны превысит три миллиарда гривен.

В первой волне тысяча гривен получили 1,8 млн граждан, которым выплачивают пенсии и социальные пособия через Укрпочту. Денежные средства поступили им на специальный счет вместе с регулярными выплатами.

Также помощь получили 1,7 млн пользователей приложения «Дии», подавших заявки в первый день программы. 15 ноября деньги поступили им на карточку «Национальный кэшбек».

Украинцы уже начали тратить полученные денежные средства. Общая сумма расходов в настоящее время составила 473 млн гривен. Чаще помощь используют для оплаты коммунальных услуг, на покупку книг и благотворительность.

Условия

Отмечается, что одним из ключевых условий получения тысячи гривен по программе Зимняя поддержка является фактическое пребывание в Украине. Граждане за границей или на временно захваченных врагом территориях получить эту выплату не смогут.

Использовать средства можно на коммунальные услуги, украинские лекарства и книги, почтовые услуги и благотворительность.

Заявки будут приниматься до 24 декабря этого года. Подавать их можно онлайн через приложение «Дии» или непосредственно в любом из более чем 26 тысяч отделений Укрпочты. В первом случае после зачисления помощи соответствующее уведомление придет в приложение. Если заявка была подана через Укрпочту, придет SMS-сообщение.

Сколько подано заявок

На сегодняшний день украинцы уже подали более 14 млн заявок: 11,4 млн — через «Дии», из них 2,9 млн — на детей, еще почти 700 тыс. — через отделения Укрпочты. Среди заявителей — 1,8 млн получателей пенсий и соцвыплат.

Тем, кто не может самостоятельно посетить отделение, рекомендуется позвонить по горячей линии Укрпочты 0 800 300 545. В таком случае почтальон поможет оформить заявку. Жители прифронтовых территорий могут подать заявку через мобильное отделение.

Денежные средства, начисленные на карточку «Национальный кэшбек» через «Дии», следует использовать до 30 июня следующего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
2 декабря 2025, 14:42
#
Давать 1000грн человеку с доходом более чем 50+ тысяч грн в месяц — это неадекватное решение, да еще и в военное время при постоянной нехватке денег в государстве.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
