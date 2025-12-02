В BlackRock рассказали, как токенизация может трансформировать мировые финансы

Гендиректор и главный операционный директор компании BlackRock Ларри Финк и Роб Голдштейн поделились своим видением следующей большой эволюции в финансовой инфраструктуре — токенизации, обещающей изменить скорость, безопасность и доступность активов.

От почтовой корреспонденции в миллисекунды

Авторы колонки начали с исторического экскурса: 50 лет назад деньги двигались со скоростью почты. Даже в 1970-х годах сделки размещались по телефону и рассчитывались бумажными сертификатами. Внедрение системы SWIFT в 1977 году сократило время транзакций со дней до минут. Сегодня торговля между Нью-Йорком и Лондоном проходит в миллисекундах.

Теперь финансы стоят на пороге новой эпохи, начатой в 2009 году с появлением биткоина и технологии блокчейн, которая позволила токенизировать.

Что такое токенизация и почему она важна

Токенизация — это запись права собственности на цифровых реестрах (блокчейнах). Она позволяет почти любому активу, от недвижимости и корпоративного долга к валютам, существовать в единой цифровой записи, которую все участники могут независимо проверить.

В начале, токенизация была тесно связана с криптобумом и спекуляциями, что усложняло ее восприятие традиционным финансовым миром. Однако сейчас традиционные финансы осознали главную идею: токенизация может значительно расширить мир инвестированных активов за пределы доминирующих сегодня биржевых акций и облигаций.

Два ключевых преимущества токенизации

Мгновенные расчеты: Сегодняшние рынки работают с разными временными рамками расчетов, что создает риск невыполнения обязательств. Токенизация предлагает потенциал для мгновенного расчета транзакций по всему миру, что является огромным шагом вперед.

Доступ к частным рынкам: Частные активы, например недвижимость или инфраструктура, все еще в значительной степени зависят от ручных процессов и бумажной документации. Токенизация заменяет эти бумажные процедуры цифровым кодом, уменьшая расходы и бюрократию. Благодаря этому большие и малоликвидные активы можно «разбить» на более мелкие, более доступные доли, что открывает путь к участию более широкому кругу инвесторов, а не только крупным учреждениям.

Кто лидирует: Глобальный разрыв

Прогресс уже очевиден: токены, представляющие традиционные финансовые активы (акции, облигации) выросли примерно на 300% за последние 20 месяцев.

Большая часть раннего внедрения происходит в развивающихся странах, где доступ к банковским услугам ограничен. Почти три четверти владельцев криптоактивов живут вне Запада. Между тем экономики, в свое время сформировавшие современную финансовую систему — США, Великобритания и ЕС, сейчас отстают, по крайней мере, если говорить о том, где происходит основная торговля.

В то же время многие компании, имеющие лучшие шансы возглавить переход к токенизированной финансовой системе — в том числе и ключевые игроки на рынке стейблкоинов — американские.

Задания для регуляторов

Авторы колонки сравнивают токенизацию с Интернетом в 1996 году, прогнозируя быстрый и значительный рост в течение следующих десятилетий. Она не заменит существующую финансовую систему, а скорее станет сходящимся с двух сторон мостом: традиционные институты с одной стороны и цифровые инноваторы (стейблкоины, финтех) с другой.

Задачи для регуляторов: быстро и безопасно помочь построить этот мост. Лучший подход — не писать совершенно новый свод правил, а обновить существующий, чтобы традиционные и токенизированные рынки могли сотрудничать.

Принцип должен быть простым: риски следует оценивать по их сути, а не по форме представления. Облигация остается облигацией — даже если она выпущена на блокчейне.

Необходимые гарантии: Прозрачная защита покупателей, сильные стандарты риска контрагента и системы цифровой идентификации для обеспечения доверия и безопасности инвесторов.

Токенизация может модернизировать инфраструктуру, сделав ее более быстрой и дешевой, тем самым привлекая больше людей к рынкам.