Торговая война между США и ЕС: почему Трампу сейчас не выгодно сдавать Украину

Если построить график «переобуваний» Трампа по Украине и график динамики торговых переговоров между Европой и США, то можно заметить, что «переобувание» Трампа часто происходит как раз перед переговорными экстремумами с Европой. Что это значит для нашей страны, на своей странице в Facebook пишет финансовый аналитик Виталий Шапран .

Фронт торговой войны между США и ЕС остался широким.

Так произошло и за последние 2 недели. К сожалению, на прошлой неделе торговые переговоры между США и ЕС завершились, по сути, ничем, разве что урегулировали вопросы поставок омаров и других морепродуктов. По другим вопросам договорились договариваться дальше, да еще произошел публичный скандал.

Фронт на поле торговой войны между США и ЕС остался очень широким. Министр торговли США Говард Лутник (Howard Lutnick) вцепился в вопросы цифровых правил ЕС, создающих проблемы американским компаниям, которые в США считают дискриминационными именно для американского бизнеса. В ответ руководитель европейского антимонопольного управления Тереза Рибера прямо обвинила США в шантаже именно в разрезе ослабления технологических правил. Фактически, США предложили ослабить цифровые нормы ЕС в обмен на снижение тарифов для европейских металлургов.

Впрочем, ссора в СМИ между чиновниками США и ЕС по поводу цифровых услуг — это только верхушка айсберга. Правительства Е С хотят украсить торговое соглашение с США, подписанное летом этого года, возможностью введения защитных пошлин в случае сильного роста импорта из США, если это будет угрожать внутренним производителям в ЕС.

По сути, именно эта идея по защите внутреннего рынка ЕС сейчас попала в европейские бюрократические жернова. Только до конца января 26 года парламент должен рассматривать предложения по защитным мерам. Конечно, желание ЕС защитить свой рынок от импорта из США не нравится администрации Трампа, которая летом уже праздновала победу в торговой войне с Европой, но теперь снова вернулась к рискам пересмотра торговых условий в не лучшую для США сторону.

Как Штаты могут использовать Украину для давления на ЕС

Администрация США вполне способна использовать ситуацию в Украине для давления на ЕС и другие страны Европы. Относительно простая технология на практике выглядит примерно так. Как только возникают сложности в торговых переговорах с Европой, на горизонте появляются Виткофф-Дмитриев и «мирные» планы, которые пугают не только Украину, но и Европу.

Из плохих новостей: судя по всему, торговые переговоры между США и ЕС будут продолжаться еще долго, ЕС не склонна отдавать доступ США к своим рынкам без гарантий безопасности для национальных экономик стран-членов. Цена вопроса — примерно 150−170 млрд евро в год. Это, кстати, примерно годовой ВВП Украины.

Очень вероятно, что в течение этих переговоров корреляция сохранится, когда по мере возникновения проблем в США давление на Украину будет увеличиваться. И наоборот, по мере продвижения переговоров в желаемую для администрации в США сторону «пиджаки президента Зеленского» будут все больше и больше нравиться Белому дому. Впрочем, пока наступит «торговое потепление» — и у Зеленского, и у его коллег в ЕС значительно увеличится седина.

Из хороших новостей: у этой игры США на Европейском континенте есть свои рамки. Европейский рынок очень велик и состояние торговых переговоров с ЕС может влиять на экономику США, где с каждым месяцем приближаются выборы. Если США сдадут Украину, то у Трампа сильно станет меньше козырных карт на торговых переговорах с Европой. Для США здесь имеет значение процесс, а не сдача позиций по Украине как таковая. Если разозлить Европу, то ущерб от односторонних действий ЕС будет куда больше для США, чем все российские обещания лже-Дмитриева Виткоффу.

В США уже давно сделали выбор, с кем бороться

Конечно, плохо, что из ситуации в Украине сделали козырную карту, но США здесь используют не только Украину, а, возможно, и в большей степени. В Кремле сегодня не понимают, что Ушаков и Дмитриев стали этакими мальчиками-бармалеями по вызову, услугами которых пользуются тогда, когда нужно обострить ситуацию. Это хорошо видно из пленок Виткоффа. Российский диктатор путин на форуме в Киргизии вообще выглядел полным дураком, когда, отвечая на вопрос о прослушивании Ушакова и Дмитриева, хихикал и говорил: «мы вообще не понимаем, че происходит». А уже должен понять, что его используют, и при этом систематически выдавливают из важных для России рынков и направлений.

Вопреки общим трендам по переобуванию, последние месяцы 3−4 США демонстрируют целый комплекс достаточно мощных антироссийских действий в экономическом направлении. Апогеем давления на РФ стали санкции против российских нефтяных компаний и выдавливание России с рынков, где они доминировали. Следующий мощный шаг — это изменение режима в Венесуэле с последующим доступом к нефти из этой страны (например) для Индии.

Для россии, которая зависит от экспорта энергоносителей, такие изменения сопоставимы с землетрясением в экономике. Тренды показывают, что в США уже давно сделали выбор, с кем бороться, поэтому у Кремля не должно быть иллюзий по поводу его темного будущего.

Какие выводы могут сделать Украина и ЕС

А вот Украина и Европа должны из этой ситуации сделать сильные выводы.

Украина не может позволить себе быть слабой в ответственные моменты. Коррупционные скандалы (даже если они инспирированы Кремлем), как и сама коррупция, не имеют права на существование. Думаю, что наших европейских коллег смущает не столько сама коррупция (она есть и в ЕС, вспомните историю Николя Саркази), сколько очень неудачное время возникновения коррупционных скандалов в Украине.

Европе нужно более быстро реагировать на ситуацию безопасности в Украине и завершать эту войну победой Украины, чтобы она перестала быть козырной картой в торговых переговорах. Именно такой подход увеличивает суверенитет ЕС и его субъектность в торговых переговорах.

Но победу эту нужно профинансировать, и лучший источник для этого — российские активы. И вот здесь не всё гладко. Позиция правительства Бельгии, озвученная на прошлой неделе с отказом от конфискации росактивов, разочаровывает.

Эту слабость и страхи перед юридическими рисками Европа должна побороть самостоятельно, иначе вместо того, чтобы конфисковать 140 млрд. евро активов агрессора один раз, ЕС будет отправлять в США ежегодно 150−170 млрд. евро в форме торговых преференций и пошлин.