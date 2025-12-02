Средняя производительность труда в Украине примерно в 3−5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7−10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках. Об этом в телеграм-канале написал Глава Налогового комитета
Средняя производительность труда в Украине в 7-10 раз меньше, чем в Германии, следствие — низкие зарплаты — Гетманцев
Средняя производительность труда в Украине примерно в 3−5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7−10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках. Об этом в телеграм-канале написал Глава Налогового комитета
Низкая производительность труда в Украине
По его словам, низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация чревата низкими зарплатами, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции.
Но что же такое «производительность труда» и почему она у нас такая низкая, несмотря на известное трудолюбие украинцев? К тому же, несмотря на большее количество рабочих часов в неделю по сравнению с теми же странами Европы.
«На самом деле показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов. Это история не о „ленивости“, а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП», — пояснил Гетманцев.
Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика и фрагментированность бизнеса.
Часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, не имеющих доступа к капиталу и технологиям. Дополнительно оказывает влияние война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.
Но это отставание в производительности — не приговор, а возможность. Инвестиции в повышение производительности труда — ключ к тому, чтобы экономика могла расти, украинцы получили более высокие зарплаты, а страна становилась более конкурентной.
Кроме того, системная автоматизация и модернизация производства позволяет:
- привлечь людей с инвалидностью, ведь автоматизация рутинных и физически сложных операций устраняет барьеры, связанные с физическими ограничениями. Современные технологии (удаленное управление, специализированное ПО, эргономичные рабочие места) позволяют лицам с инвалидностью выполнять высокопроизводительную работу (например, операторский контроль, программирование, цифровое управление станками).
- расширить роль женщин, снизив необходимость в тяжелом физическом труде (например, на складах, в строительстве или производстве), традиционно закрепленном за мужчинами. Это открывает для женщин доступ к более высокооплачиваемым инженерным, операторским и управленческим ролям в промышленности, значительно расширяя кадровый резерв страны.
- уменьшить потенциальную потребность в трудовой миграции, поскольку сейчас бизнес все чаще говорит о мигрантах, чтобы восполнить дефицит кадров на низкооплачиваемой и физически тяжелой работе. Привлечение лиц с инвалидностью и женщин в новые роли сокращает искусственный дефицит кадров, который сейчас покрывается за счет импорта рабочей силы.
Таким образом, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное образование — это не просто экономический, а стратегический социальный инструмент, обеспечивающий инклюзию, повышающий доходы украинцев и укрепляющий национальный трудовой потенциал. И когда строим национальные стратегии, то в первую очередь должны использовать такие возможности для роста, а уже потом думать о привлечении трудовых мигрантов.
Одним из вариантов системного привлечения на рынок внутренних инвестиций есть обязательная накопительная пенсионная система.
«Поэтому последовательно адвокатирую введение ее в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в серьезном возрасте (стабильное персональное накопление), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который запустит нашу экономику на более высокий уровень производительности и развития», — сказал Гетманцев.
Закон Украины «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX от 15.03.2022.
…1. Цей Закон визначає особливості проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами (далі - працівники), у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного
стану»…
Может напомнить кто принимал Закон «Про правовий режим воєнного
стану»…
…2. На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина передбачених статтями 43, 44 Конституції України…
Рекомендую внимательно ознакомиться с этим Законом, а потом на общедоступном украинском форуме тиражировать прокремлевские нарративы.
…эксперты…
изрядно потерявшегося, не способного даже делать поправки на реальную ситуацию. Ладно, ты якобы доктор наук, который не может запомнить, что слово «инвалид» не политкорректно, и вместо него нужно применять:«человек с особыми потребностями». Допустим, ты забыл упомянуть о предыдущем опыте «интеграции «этой прослойки населения в экономику. Точнее, его провале, так как народ сидит на социалке и им нафиг не нужна твоя работа. А государство в свою очередь, штрафует, если предприятие не имеет в штате 4 % людей с особыми потребностями. Но как ты обошел в этой теме ВЕТЕРАНОВ!!?
Понятно, что тему с привлечением инвестиций в страну зеленые провалили еще до 24.02.2022.
Но как можно быть таким идиотом, чтобы рассказывать, что нужно привлекать инвестиции в воюющую страну, при этом повышая налоги (в том числе пенсионные отчисления), а как работников предлагать людей с особыми потребностями???
Про пенсионные инвестиционные фонды… Это типа наш ответ Чемберлену… Мол, раз Евросоюз не дает репарационный кредит, то мы найдем внутренних инвесторов!?! И кого? Пенсионеров?!!
Чего нам только еще не хватало, так это скандалов, как украинские «менеджеры» просадили деньги пенсионных фондов.
И почему в разрезе борьбы за повышение производительности труда не рассматриваются госслужащие…
Раніше казали: люди, а тепер «людський капітал», чий капітал? Країни? Так людина наче як не належить країні, тоді в честь чого людина стала «капіталом»? Візьме і поїде (в нормальних умовах, а не умовах бананової республіки) в іншу країну)
Так само і «людський ресурс», якщо ставитися до людини як до ресурсу, то можна помітити, як людина не хоче жити в такій недокраїні) Ресурси видобувають, а людина трохи за іншими принципами живе))
Тому в усьому світі люди це люди, але в нашій славетній банановій республіці людина — це людський капітал і людський ресурс :D
Просто треба ще більше підняти податки і посилити могілізацію всього що рухається, тоді і продуктивність праці «зросте»!
«Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.»
Ну це точно не через корупцію в митниці і податковій, котрі блокують податкові накладні за власним бажанням кому завгодно і розвертають товари, і точно не через нездатність держави захистити своїх громадян, котрі працюють в умовах блекаутів і обстрілів, однозначно завжди наша бананова республіка була 1:1 конкурентноспроможна з найсильнішими економіками світу, такими як штати, ЄС та Китай, ага))
Це ж так «весело», порівнювати запорожець і ламборджині, обидві їдуть на колесах, а значить за «логікою» гусьманцева, вони «конкурентноспроможні», правда різні запчастини в них і в різних умовах збирають, і по дорогах різних вони їздять, але кому це цікаво)))