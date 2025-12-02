Средняя производительность труда в Украине в 7-10 раз меньше, чем в Германии, следствие — низкие зарплаты — Гетманцев

Средняя производительность труда в Украине примерно в 3−5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7−10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках. Об этом в телеграм-канале написал Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Низкая производительность труда в Украине

По его словам, низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация чревата низкими зарплатами, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции.

Но что же такое «производительность труда» и почему она у нас такая низкая, несмотря на известное трудолюбие украинцев? К тому же, несмотря на большее количество рабочих часов в неделю по сравнению с теми же странами Европы.

«На самом деле показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов. Это история не о „ленивости“, а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП», — пояснил Гетманцев.

Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика и фрагментированность бизнеса.

Часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, не имеющих доступа к капиталу и технологиям. Дополнительно оказывает влияние война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.

Но это отставание в производительности — не приговор, а возможность. Инвестиции в повышение производительности труда — ключ к тому, чтобы экономика могла расти, украинцы получили более высокие зарплаты, а страна становилась более конкурентной.

Кроме того, системная автоматизация и модернизация производства позволяет:

привлечь людей с инвалидностью, ведь автоматизация рутинных и физически сложных операций устраняет барьеры, связанные с физическими ограничениями. Современные технологии (удаленное управление, специализированное ПО, эргономичные рабочие места) позволяют лицам с инвалидностью выполнять высокопроизводительную работу (например, операторский контроль, программирование, цифровое управление станками).

расширить роль женщин, снизив необходимость в тяжелом физическом труде (например, на складах, в строительстве или производстве), традиционно закрепленном за мужчинами. Это открывает для женщин доступ к более высокооплачиваемым инженерным, операторским и управленческим ролям в промышленности, значительно расширяя кадровый резерв страны.

уменьшить потенциальную потребность в трудовой миграции, поскольку сейчас бизнес все чаще говорит о мигрантах, чтобы восполнить дефицит кадров на низкооплачиваемой и физически тяжелой работе. Привлечение лиц с инвалидностью и женщин в новые роли сокращает искусственный дефицит кадров, который сейчас покрывается за счет импорта рабочей силы.

Таким образом, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное образование — это не просто экономический, а стратегический социальный инструмент, обеспечивающий инклюзию, повышающий доходы украинцев и укрепляющий национальный трудовой потенциал. И когда строим национальные стратегии, то в первую очередь должны использовать такие возможности для роста, а уже потом думать о привлечении трудовых мигрантов.

Одним из вариантов системного привлечения на рынок внутренних инвестиций есть обязательная накопительная пенсионная система.

«Поэтому последовательно адвокатирую введение ее в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в серьезном возрасте (стабильное персональное накопление), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который запустит нашу экономику на более высокий уровень производительности и развития», — сказал Гетманцев.