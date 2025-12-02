Курс валют во вторник: доллар и евро в банках подорожали

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потеряло 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,55 грн. Евро покупают за 48,90 грн, а продают за 49,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,27−42,35, евро — 49,15−49,31 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,34−42,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,18−49,20 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту