Шотландия выпустит первые за 300 лет облигации

Шотландия готовится разместить первые за три века государственные облигации, пишет The Wall Street Journal. В последний раз страна пыталась выйти на рынок капитала в конце XVII века, и попытка едва не стоила ей существования.

Что известно о выпуске

Сейчас старт для нового займа выглядит куда более уверенным. В ноябре Moody’s и S&P Global присвоили Шотландии тот же инвестиционный рейтинг, что и Великобритании, отметив более сильную позицию, чем у Испании, Италии и Японии.

Лидер страны Джон Свинни назвал это важным признанием и шагом к тому, чтобы Шотландия могла самостоятельно занимать на рынках. В SNP, шотландской партии, выступающей за независимость, видят в выпуске бондов этап на пути к возможному выходу из состава Соединенного Королевства.

Однако, как пишет газета, есть важный нюанс: оба агентства прямо указали, что рейтинг держится на том, что Шотландия остается частью Великобритании.

Что говорят экономисты

По словам экономистов, если рынки увидят «даже малейший» намек на выход из состава королевства, доходности «килтов» (так инвесторы уже называют будущие облигации — FM) могут взлететь до небес.

Критики считают проект дорогой прихотью и сомневаются, что выпуск будет выгоднее действующих схем заимствований через Лондон. «Даже те, кто симпатизировал политике Шотландии, задавались вопросом, зачем шотландскому правительству рисковать и создавать барометр, который в режиме реального времени показывает, насколько дорого может обойтись разрыв с Великобританией», — говорится в материале WSJ.

Неудачная попытка

Шотландия уже однажды пыталась выйти на рынок капитала — и этот эксперимент обернулся для страны экономическим крахом и потерей независимости.

В 1695 году она вложила почти четверть своего богатства в создание колонии на узком перешейке между Карибским морем и Тихим океаном — в заливе Дарьен на территории современной Панамы.

Задумка предпринимателя и финансиста Уильяма Патерсона казалась гениальной: контролировать узел мировых торговых путей и соревноваться с Ост-Индской компанией. Для этого Патерсон собрал около 400 тысяч фунтов, феноменальную по тем временам сумму, снарядил более десятка судов и лодок и перевез на Карибы около 2 500 мужчин, женщин и детей.

На деле идея основать собственную колонию в Центральной Америке оказалась провальной: перешеек Дарьен был непригоден для жизни, торговля с местными племенами не заладилась, испанские силы атаковали поселения, а английский король запретил флоту помогать шотландцам. Тысячи людей погибли от болезней и голода, и из всех судов домой вернулось одно.

Крах проекта разорил страну, совпал с чередой неурожаев и стал одной из причин, по которым несколько лет спустя Шотландия согласилась на политический союз с Англией — шаг, который заложил основу современного Соединенного Королевства.