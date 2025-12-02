В Украине запустили новую программу поддержки для ветеранов, вынужденно покинувших свои дома. Теперь жилищный ваучер можно оформить в «Дии» — сертификат на 2 млн грн. Его можно использовать для покупки готового жилья, инвестиции в новостройку или оформление ипотеки. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
В «Дии» стартовала госпрограмма для ветеранов: жилой ваучер до 2 миллионов гривен
Кто может подать заявление
Подавайте заявление с 1 декабря, если:
- имеете статус ВПЛ;
- имеете статус УБД или ОИСВ — как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- зарегистрированное место жительства на ТОТ;
- не пользуетесь государственным жильем.
- проживаете и нет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получали компенсаций в восстановлении за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы;
Условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.
Ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВТО.
Как оформить
Оформляйте заявление через приложение Дия в разделе Сервисы — Услуги для ВПЛ — Заявление о жилищном ваучере.
«Средства будут поступать безналично — сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ. О старте выплат сообщим впоследствии», — подытожил Федоров.
