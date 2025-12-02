В «Дии» стартовала госпрограмма для ветеранов: жилой ваучер до 2 миллионов гривен

В Украине запустили новую программу поддержки для ветеранов, вынужденно покинувших свои дома. Теперь жилищный ваучер можно оформить в «Дии» — сертификат на 2 млн грн. Его можно использовать для покупки готового жилья, инвестиции в новостройку или оформление ипотеки. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Кто может подать заявление

Подавайте заявление с 1 декабря, если:

имеете статус ВПЛ;

имеете статус УБД или ОИСВ — как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;

зарегистрированное место жительства на ТОТ;

не пользуетесь государственным жильем.

проживаете и нет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получали компенсаций в восстановлении за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы;

Условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.

Ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВТО.

Как оформить

Оформляйте заявление через приложение Дия в разделе Сервисы — Услуги для ВПЛ — Заявление о жилищном ваучере.

«Средства будут поступать безналично — сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ. О старте выплат сообщим впоследствии», — подытожил Федоров.