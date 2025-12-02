Погашение кредитов 2025 года: ФГВФЛ получил от заемщиков 31,33 млн грн в октябре

В октябре 2025 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по программам реструктуризации кредитов погасили 31,33 млн грн. Из этих средств 7,1 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц, говорится в сообщении Фонда.

Что дает реструктуризация кредитов

«Реструктуризация кредитов — это действенный механизм, позволяющий заемщикам избежать продажи долга третьим лицам и выполнить свои долговые обязательства на удобных условиях, а банкам в ликвидации получить реальные поступления для расчета с кредиторами. С 2022 года поступления по реструктуризированным кредитам уже достигли почти 1,4 млрд грн. Это подтверждает: цивилизованное урегулирование задолженности работает эффективно как заемщикам, так и Фонду. И именно его все чаще выбирают должники банков в управлении Фонда», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение.

Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Упрощенные условия для физлиц

Отметим, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.

Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн).

Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Условия для ФОПов

Для юрлиц и ФОП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Юридическим лицам и ФОП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.