Доллар и евро выросли в понедельник, 1 декабря, на межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: евро и доллар выросли на межбанке в понедельник
|
Открытие 1 декабря
|
Закрытие 1 декабря
|
Изменения
|
42,24/42,27
|
42,34/42,37
|
1 0/10
|
49,03/49,05
|
49,26/49,28
|
23/23
Официальный курс: доллар — 42,34 грн, евро — 49,31грн.
Средний курс в банках: 42,05−42,50 грн/доллар, 48,85−49,45 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,30−42,37, евро — 49,20−49,35 грн.
Источник: Минфин
