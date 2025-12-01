Доля NPL в банковском секторе сократилась до 24,5%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 ноября 2025 года сократилась до 24,5%. Это на 5,8 в. п. меньше по сравнению с показателем на начало года. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Что повлияло на сокращение

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — октябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 216,4 млрд грн или на 16,7% до 1,515 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 22,7 млрд грн, или на 5,8%.

Доля NPL физических лиц за 10 месяцев 2025 года снизилась на 1,9 и. п. до 12,6%, бизнеса — на 7,4 и. п. до 31,6%.

Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 ноября 2025 составляет 19,2% в государственных банках и 13,9% — в банковской системе.

Что такое NPL?

Неработающие кредиты (NPL, Non-Performing Loans) — это кредиты, по которым заемщики не выполняют свои обязательства (не платят проценты или тело долга) более 90 дней. Высокая доля NPL создает риски для финансовой стабильности банка, поскольку он не получает ожидаемого дохода и вынужден формировать дополнительные резервы под возможные убытки.