Гривна просела минимально, несмотря на глобальную волатильность — рейтинг

По итогам 11 месяцев 2025 года на глобальных рынках больше укрепились к доллару США не национальные валюты , а драгоценные металлы. При этом ряд валют развивающихся стран продолжили падение, демонстрируя высокие макроэкономические риски. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на мировой рейтинг валют.

Лидеры роста к доллару

Абсолютным фаворитом года стало подорожавшее на 95,5% серебро, вслед за ним — платина с приростом 84,1%. Тройку замкнуло золото, выросшее на 61,5%, подтверждая статус одного из ключевых «защитных» активов.

Палладий — +59,4%

российский рубль — +46,4%

Антирейтинг: наиболее теряемые валюты

Среди наиболее проблемных валют года — испытавшие существенные потрясения в макроэкономике и финансовой системе. Худшую динамику показали:

Аргентинское песо — -28,9%

Эфиопский бор -17,2%

Турецкая лира — -16,8%

Ливийский динар -9,9%

Суринамский доллар — -8,3%

Эти показатели свидетельствуют о серьезных внутренних дисбалансах, инфляционном давлении и нестабильной монетарной политике в ряде стран.

Украинская гривна — почти стабильна

Украинская гривна за 11 месяцев 2025 показала минимальное снижение — -0,6% к доллару США.

Вывод