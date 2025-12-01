По итогам 11 месяцев 2025 года на глобальных рынках больше укрепились к доллару США не национальные валюты, а драгоценные металлы. При этом ряд валют развивающихся стран продолжили падение, демонстрируя высокие макроэкономические риски. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на мировой рейтинг валют.
Гривна просела минимально, несмотря на глобальную волатильность — рейтинг
Лидеры роста к доллару
Абсолютным фаворитом года стало подорожавшее на 95,5% серебро, вслед за ним — платина с приростом 84,1%. Тройку замкнуло золото, выросшее на 61,5%, подтверждая статус одного из ключевых «защитных» активов.
- Палладий — +59,4%
- российский рубль — +46,4%
Антирейтинг: наиболее теряемые валюты
Среди наиболее проблемных валют года — испытавшие существенные потрясения в макроэкономике и финансовой системе. Худшую динамику показали:
- Аргентинское песо — -28,9%
- Эфиопский бор -17,2%
- Турецкая лира — -16,8%
- Ливийский динар -9,9%
- Суринамский доллар — -8,3%
Эти показатели свидетельствуют о серьезных внутренних дисбалансах, инфляционном давлении и нестабильной монетарной политике в ряде стран.
Украинская гривна — почти стабильна
Украинская гривна за 11 месяцев 2025 показала минимальное снижение — -0,6% к доллару США.
Вывод
Глобальный рейтинг демонстрирует: драгоценные металлы снова стали главным «тихим гаванем» для инвесторов, в то время как ряд валют, особенно в странах со структурными проблемами, продолжает терять позиции.
Источник: Минфин
