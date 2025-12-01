Зимняя поддержка: Заявки на «тысячу Зеленского» подали 14 миллионов украинцев

Заявки на получение тысячи гривен в рамках программы «Зимова Підтримка» подали уже 14 миллионов украинцев, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник, 1 декабря.

Сколько оформлено заявок

В частности, 11,4 миллиона человек оформили заявки через «Дию», более 700 тысяч — через «Укрпочту». Еще для 1,8 миллиона граждан, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

В понедельник начнется вторая волна выплат — для подавшихся на второй день приема заявок отметила премьер.

«Уже получили средства 3,5 миллиона человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 миллиона гривен. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80 процентов), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы обороны», — рассказала Свириденко.

Как подать заявку

Подать заявку на получение единовременного пособия можно до 24 декабря.

Потратить деньги можно будет до 30 июня 2026 — на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты военным.

В прошлом году, по данным министерства экономики, количество получателей составило 14,4 миллиона граждан.