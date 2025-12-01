Курс валют: доллар в банках незначительно подорожал

В понедельник, 1 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 4 копейки в продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,02−42,49 грн. Евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,28−42,36, евро — 49,10−49,28 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,24−42,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,03−49,05 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту