Шотландия убирает выплату «благодарности»: что это значит для украинских беженцев

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в свои дома, отменили ежемесячную выплату «благодарности». Об этом пишет The Daily Mail.

Приют украинцев в Швейцарии

Около 28 тыс. человек — преимущественно женщины и дети — нашли убежище в Шотландии с момента начала развязанной россией полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Предыдущее правительство Шотландии помогло украинцам найти жилье по программе «Жилье для Украины», выплачивая 500 фунтов стерлингов в месяц в благодарность британским семьям, готовым их принять.

Остановка выплат

Но новая администрация в этом месяце подтвердила, что они прекращают выплаты, которые составляют 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих гостей уехать.

Шотландские консерваторы назвали это изменение «бессердечным» и «недальновидным». Шотландское правительство заявило, что пытается убедить правительство в Лондоне продолжить финансовую поддержку программы.

В Министерстве жилищ дел, общин и местного самоуправления Великобритании утверждают, что поддержка украинцев остается «неизменной».