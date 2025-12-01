Multi от Минфин
1 декабря 2025, 9:16

Шотландия убирает выплату «благодарности»: что это значит для украинских беженцев

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в свои дома, отменили ежемесячную выплату «благодарности». Об этом пишет The Daily Mail.

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в свои дома, отменили ежемесячную выплату «благодарности».

Приют украинцев в Швейцарии

Около 28 тыс. человек — преимущественно женщины и дети — нашли убежище в Шотландии с момента начала развязанной россией полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Предыдущее правительство Шотландии помогло украинцам найти жилье по программе «Жилье для Украины», выплачивая 500 фунтов стерлингов в месяц в благодарность британским семьям, готовым их принять.

Остановка выплат

Но новая администрация в этом месяце подтвердила, что они прекращают выплаты, которые составляют 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих гостей уехать.

Шотландские консерваторы назвали это изменение «бессердечным» и «недальновидным». Шотландское правительство заявило, что пытается убедить правительство в Лондоне продолжить финансовую поддержку программы.

В Министерстве жилищ дел, общин и местного самоуправления Великобритании утверждают, что поддержка украинцев остается «неизменной».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

0
VladimirVG
VladimirVG
1 декабря 2025, 10:37
#
Зазвичай плутають Автрію та Австралію, не раз бачив, що путають Швецію і Швейцарію, але як плутають Шотландію і Швейцарію бачу вперше)
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 декабря 2025, 11:19
#
Все колись буває вперше.
