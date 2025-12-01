Multi от Минфин
українська
1 декабря 2025, 8:53

«Черная пятница» в США установила рекорд по онлайн-продажам — $11,8 млрд

Инструменты для покупок на базе искусственного интеллекта помогли добиться резкого роста онлайн-затрат в США в «Черную пятницу», поскольку покупатели обходили переполненные магазины и обращались в чат-боты, чтобы сравнить цены и получить скидки на фоне опасений по поводу повышения цен через пошлины. Об этом сообщает Reuters.

Инструменты для покупок на базе искусственного интеллекта помогли добиться резкого роста онлайн-затрат в США в «Черную пятницу», поскольку покупатели обходили переполненные магазины и обращались в чат-боты, чтобы сравнить цены и получить скидки на фоне опасений по поводу повышения цен через пошлины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько потратили средств

По данным Adobe Analytics, отслеживающей 1 триллион посещений покупателями интернет-магазинов, в крупнейший торговый день года покупатели в США потратили рекордные 11,8 млрд долларов, что на 9,1% больше, чем в 2024 году.

Сезон праздничных покупок наступает на фоне сокращения бюджетов, приближающейся безработицы к четырехлетнему максимуму, падения потребительского доверия в США до семимесячного минимума и цен, которые заставляют покупателей следить за каждым долларом.

Спрос на онлайн-покупки вырос, поскольку потребители проявили смекалку в праздничный сезон, согласно Mastercard SpendingPulse, отметившему 10,4% рост продаж электронной коммерции в Черную пятницу, по сравнению с 1,7% ростом продаж в магазинах в 2024 году.

По данным Adobe, трафик на американских розничных сайтах, управляемый искусственным интеллектом, вырос на 805% по сравнению с прошлым годом, когда инструменты искусственного интеллекта, такие как Sparky от Walmart или Rufus от Amazon, еще не были запущены.

Какие товары покупали

Среди самых популярных товаров в Черную пятницу были наборы LEGO, карты Pokemon, игровые консоли, такие как Nintendo Switch и PlayStation 5, а также товары от Apple AirPods до миксеров KitchenAid.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
