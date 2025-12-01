Украина заменит КВЕДы: почему ФЛП из-за этого может лишиться упрощенки

С 1 января 2026 Украина начнет переходить на новую систему классификации видов экономической деятельности — NACE 2.1-UA. Она заменит действующие КВЭДы. Что изменится для предпринимателей, в колонке для «Минфина» рассказал Николай Клименко, руководитель практики бухгалтерского сопровождения в Juscutum.

Сразу отмечу: действующая система классификации видов экономической деятельности не исчезнет внезапно: ее заменитель, гармонизированный с европейскими стандартами, полноценно заработает с 01.01.2027 г.

Переход на NACE 2.1-UA — это не просто техническое изменение кодов, а шаг к европейской интеграции. Для большинства предприятий и ФЛП это будет означать дополнительную административную работу, но одновременно откроет новые возможности для участия в международных проектах и упрощения статистической отчетности.

Что нового появится в классификации

Во-первых, структура кодов станет более детализированной. Появятся новые позиции для цифровой экономики, кибербезопасности, возобновляемой энергетики, а некоторые наоборот сократятся, например, производство мебели.

Во-вторых, описание видов деятельности будет уточнено, а некоторые традиционные сферы перегруппированы. Это позволит более точно отражать реальные бизнес-процессы.

Что должны сделать предприниматели

Юридическим лицам придется обновить учредительные документы и регистрационные данные, заменив старые КВЭД на новые коды NACE 2.1-UA, если будет полное несовпадение. Также следует проверить лицензии и разрешения, так как они часто привязаны к кодам деятельности. Налоговый учет не претерпевает кардинальных изменений, но формы отчетности могут быть обновлены, так как каждая форма налоговых деклараций и статистической отчетности содержит указания КВЭД.

Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, у которых действующие КВЭД соответствуют новым NACE 2.1-UA, изменение кодов, вероятно, произойдет автоматически, но важно проверить, соответствуют ли новые коды фактической деятельности. Особенно это касается плательщиков единого налога, ведь некоторые виды деятельности могут получить новые коды, которые повлияют на право применять упрощенную систему.

Как проверить новую классификацию

Ссылка на новый классификатор «NACE 2.1-UA» размещена на официальном сайте Госстата.

Построение структуры новых кодов очень похоже на существующую, но встречаются значительные разницы и в коде и в названии экономической деятельности, приведем некий сравнительный пример в таблице:

Действующий КВЭД Новый классификатор NACE 2.1 Разницы в коде и названии Код Название Код Название 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур Нет разницы 10.11 Производство мяса 10.11 Производство мяса, кроме мяса домашней птицы Есть незначительная разница в названии 25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления 25.21 Производство радиаторов, парогенераторов и котлов центрального отопления Есть незначительная разница в названии 31.0 Производство мебели: 31.00 Производство мебели Новый код предусмотрен только один, который у себя включает аж 4 старых 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 31.02 Производство кухонной мебели 31.03 Производство матрасов 31.09 Производство другой мебели 46.11 Деятельность посредников в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.11 Деятельность посредников в оптовой торговле сельскохозяйственной

сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и

полуфабрикатами Нет разницы 62.01 Компьютерное программирование 62.10 Компьютерное программирование Есть разница в коде 63.99 Предоставление других информационных услуг 63.92 Предоставление других информационных услуг Есть разница в коде 69.10 Деятельность в области права 69.10 Деятельность в области права Нет разницы 69.20 деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения 69.20 деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование с

вопросов налогообложения Нет разницы

Практические рекомендации для бизнеса:

1. Следите за новыми разъяснениями официальных органов по применению нового классификатора.

2. Проверьте действующие КВЭДы вашего предприятия или ФЛП и подготовьте список видов деятельности согласно новому классификатору на проверку соответствия существующему.

3. Следите за официальными таблицами соответствия между КВЭД и NACE 2.1-UA.

4. Сформируйте бюджет расходов на юридические изменения в случае необходимости изменения кодов — обновление уставов, лицензий и прочего связанного с этим.

5. Следите за изменениями форм налоговой, статистической и другой отчетности для корректного заполнения отчетности.