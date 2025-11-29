НБУ должен усилить гибкость валютного курса — МВФ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о новой программе расширенного финансирования (EFF). Соглашение рассчитано на 48 месяцев и открывает доступ к кредитованию на сумму 8,1 миллиарда долларов . Ключевым условием для получения средств и стабилизации экономики Фонд называет усиление гибкости валютного курса со стороны Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Курс как «амортизатор» для экономики

Несмотря на то, что война продолжает наносить тяжелые удары по людям и экономике, украинская власть демонстрирует решимость в сохранении макроэкономической стабильности. Однако для дальнейшей поддержки МВФ выдвигает четкие требования к валютной политике.

В Фонде отмечают, что Национальный банк Украины (НБУ) должен отойти от жесткого удержания курса и позволить гривне больше реагировать на рыночные реалии.

«Национальный банк Украины продолжает реализовывать монетарную политику для достижения целей сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения устойчивой дезинфляции. НБУ обязуется снижать инфляцию до цели 5 процентов в течение своего трехлетнего горизонта политики, позволяя при этом большую гибкость обменного курса для приспособления к фундаментальным показателям и усиливая роль обменного курса как поглотителя шоков, тем самым также помогая сохранить адекватные валютные резервы центробанка».

То есть курс должен стать своеобразной «подушкой безопасности», которая будет поглощать экономические шоки, вместо того чтобы НБУ тратил драгоценные валютные резервы на искусственное удержание курса на одном уровне.

Реформы и борьба с коррупцией

Кроме монетарных вопросов, соглашение предусматривает обязательства Украины по структурным реформам. Власти пообещали:

решить проблему неформальной (теневой) экономики;

усилить борьбу с коррупцией;

улучшить управление в государственном секторе, в частности на госпредприятиях.

Эти шаги необходимы для восстановления долговой устойчивости страны и ее платежеспособности на внешних рынках.