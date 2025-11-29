НБУ должен усилить гибкость валютного курса — МВФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 ноября 2025, 16:05 Читати українською

НБУ должен усилить гибкость валютного курса — МВФ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о новой программе расширенного финансирования (EFF). Соглашение рассчитано на 48 месяцев и открывает доступ к кредитованию на сумму 8,1 миллиарда долларов. Ключевым условием для получения средств и стабилизации экономики Фонд называет усиление гибкости валютного курса со стороны Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о новой программе расширенного финансирования (EFF).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс как «амортизатор» для экономики

Несмотря на то, что война продолжает наносить тяжелые удары по людям и экономике, украинская власть демонстрирует решимость в сохранении макроэкономической стабильности. Однако для дальнейшей поддержки МВФ выдвигает четкие требования к валютной политике.

В Фонде отмечают, что Национальный банк Украины (НБУ) должен отойти от жесткого удержания курса и позволить гривне больше реагировать на рыночные реалии.

«Национальный банк Украины продолжает реализовывать монетарную политику для достижения целей сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения устойчивой дезинфляции. НБУ обязуется снижать инфляцию до цели 5 процентов в течение своего трехлетнего горизонта политики, позволяя при этом большую гибкость обменного курса для приспособления к фундаментальным показателям и усиливая роль обменного курса как поглотителя шоков, тем самым также помогая сохранить адекватные валютные резервы центробанка».

То есть курс должен стать своеобразной «подушкой безопасности», которая будет поглощать экономические шоки, вместо того чтобы НБУ тратил драгоценные валютные резервы на искусственное удержание курса на одном уровне.

Реформы и борьба с коррупцией

Кроме монетарных вопросов, соглашение предусматривает обязательства Украины по структурным реформам. Власти пообещали:

  • решить проблему неформальной (теневой) экономики;
  • усилить борьбу с коррупцией;
  • улучшить управление в государственном секторе, в частности на госпредприятиях.

Эти шаги необходимы для восстановления долговой устойчивости страны и ее платежеспособности на внешних рынках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами