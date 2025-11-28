Курс доллара США во время межбанковских торгов в пятницу 28 ноября не изменился. В то же время евро немного выросло. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: в пятницу евро немного выросло на межбанке
|
Открытие 28 ноября
|
Закрытие 28 ноября
|
Изменения
|
42,24/42,27
|
42,24/42,27
|
0 /0
|
48,91/48,93
|
48,94/48,96
|
3/3
Официальный курс: доллар — 42,26 грн, евро — 48,89грн.
Средний курс в банках: 42,05−42,48 грн/доллар, 48,70−49,26 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,30−42,40, евро — 49,05−49,23 грн.
Источник: Минфин
