28 ноября 2025, 18:21 Читати українською

Финмониторинг усиливает контроль: объем подозрительных операций вырос в три раза

Государство продолжает закручивать гайки в сфере финансового надзора. За первые три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила более 1,4 миллиона сообщений о транзакциях, подлежащих проверке. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция к росту контроля сохраняется третий год подряд. Об этом сообщает платформа Опендатабот 28 ноября.

Государство продолжает закручивать гайки в сфере финансового надзора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банки как главные контролеры

Основным источником информации для государства остаются банки — именно они сгенерировали 99% всех отчетов (1,42 млн). Небанковские финансовые учреждения передали лишь 15 тысяч сообщений.

В среднем ежемесячно система фиксирует около 160 тысяч операций, требующих внимания. Большинство из них (83%) — это так называемые пороговые операции. Речь идет о транзакциях на сумму от 400 000 гривен или таких, которые имеют специфические признаки риска. Только 17% отчетов касались непосредственно подозрительных действий клиентов, которые не зависят от суммы.

Дел столько же, денег — больше

Интересная деталь: хотя количество переданных правоохранительным органам дел почти не изменилось (794 материала), суммы, фигурирующие в них, выросли колоссально.

Общая сумма сомнительных операций в переданных делах достигла 150,46 млрд грн. Это свидетельствует о том, что финмониторинг начал фокусироваться на «крупной рыбе», выявляя более масштабные схемы.

Главным получателем этих материалов стало Бюро экономической безопасности (БЭБ). Им передали более трети всех дел на сумму 99,3 млрд грн. Распределение остальных сумм между силовыми структурами выглядит так:

  • Нацполиция: 36,7 млрд грн.
  • СБУ: 8,2 млрд грн.
  • ГБР: 3,1 млрд грн.
  • Офис Генпрокурора и НАБУ: 1,8 млрд и 1,3 млрд грн соответственно.

Охота на налоговые схемы

Наиболее впечатляющую динамику демонстрирует борьба с уклонением от уплаты налогов. С начала года правоохранители получили 300 материалов о налоговых преступлениях на сумму 157 млрд грн. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году.

Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин объясняет такую эффективность изменением подхода:

«Мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составлял 63%, сейчас — 70%. Мы блокируем и уничтожаем схемы, которые работали годами».

Также чиновник анонсировал внедрение искусственного интеллекта для автоматизации анализа терабайтов финансовых данных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
