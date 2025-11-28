С южнокорейской криптобиржи Upbit похитили $36 млн, Ethereum увеличил лимит газа: что нового

Ethereum увеличил лимит газа до 60 млн — рекордный уровень за четыре года

В сети Ethereum был повышен предел газа в блоках до 60 миллионов, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Увеличение произошло автоматически после того, как более 516 000 валидаторов поддержали инициативу, превысив необходимый порог.

Это массовое решение валидаторов привело к механическому расширению эффективного размера блоков и соответственно значительному повышению пропускной способности базового слоя сети (L1).

Повышение лимита газа до 60 млн имеет прямые положительные последствия для пользователей и разработчиков:

Больше операций: В каждом блоке Ethereum теперь может обрабатываться большее количество транзакций, включая обмен (свопы), переводы токенов и вызовы смартконтрактов.

Снижение пробок: Увеличенная пропускная способность помогает уменьшить пробки в периоды пиковой нагрузки, позволяя сети выполнять больше работы непосредственно на уровне L1.

Повышение лимита произошло на фоне подготовки к предстоящему обновлению Fusaka.

Австралия вводит обязательное лицензирование для криптохранилищ: Новый законопроект защитит активы клиентов

Правительство Австралии представило новый законопроект, создающий четкую правовую базу для компаний, предоставляющих услуги по хранению криптовалют клиентов. Об этом сообщил помощник министра финансов страны Даниэль Молино.

Законопроект вводит обязательные и прозрачные правила для сервисов, хранящих цифровые активы от потребителей. Цель — устранить регуляторные пробелы и повысить доверие к отрасли после недавних международных криптокрахов.

Законопроект вводит два новых типа финансовых продуктов — платформы цифровых активов и платформы токенизированного хранения активов. Эти сервисы теперь должны иметь Австралийскую лицензию на финансовые услуги (AFSL), что обязывает их выполнять ряд ключевых требований:

Честность и эффективность: Требование эффективно, честно и справедливо.

Запрет мошенничества: запрет на обманчивые, мошеннические действия и недобросовестные условия контрактов.

Прозрачность: Обязанность информировать клиентов о том, как сохраняются их активы и какие они имеют права.

Управление рисками: Поддержка надлежащего корпоративного управления и эффективных систем контроля рисков.

Компенсации: Обеспечение механизмов разрешения споров и компенсации клиентам при возникновении проблем.

В то же время, проекты с низким риском освобождаются от обязательного лицензирования. Это касается сервисов, которые хранят менее $5 000 на одного клиента и ежегодно обрабатывают менее $10 миллионов.

По оценкам Digital Finance Cooperative Research Centre, цифровые финансовые инновации могут обеспечить австралийскую экономику до $24 миллиардов экономического эффекта ежегодно.

Южнокорейская биржа Upbit сломала и похитила активы $36 миллионов

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit, крупнейшая в стране, подтвердила инцидент с безопасностью, в результате которого из ее горячего кошелька в сети Solana были похищены активы на сумму примерно $36 миллионов (около 54 миллиардов южнокорейских вон).

Инцидент произошел 27 ноября 2025 года. После обнаружения несанкционированного вывода активов биржа немедленно остановила часть услуг и переместила все остатки средств на холодное хранение.

В официальном сообщении материнской компании Upbit, Dunamu, указано, что в 04:42 утра 27 ноября был подтвержден перевод части активов по неизвестному внешнему адресу.

Среди похищенных токенов:

Мемкоины: Bonk (BONK), Moodeng (MOODENG), Official Trump (TRUMP).

DeFi-активы: Sonic SVM (SONIC), Access Protocol (ACS), Jito (JTO), Solana (SOL) и Raydium (RAY).

Стейблкоины: USDC.

Генеральный директор Dunamu О Кёнг-сок заверил пользователей, что биржа полностью компенсирует все убытки за свой счет.

Как сообщает издание Yonhap, за этой атакой, по мнению властей Южной Кореи, стоит хакерская группировка Lazarus Group, финансируемая КНДР.

Боливия интегрирует стейблкоины в национальную финансовую систему

Правительство Боливии включит криптовалюты и стейблкоины в национальную финансовую систему для ее модернизации. Об этом заявил министр экономики страны Хосе Габриэль Эспиноса, сообщает Reuters.

«Цифровые активы невозможно контролировать на глобальном уровне, поэтому их нужно признать и использовать в собственных интересах», — отметил чиновник.

По данным издания, местные банки получат право предоставлять услуги по хранению криптовалют. Их позволят использовать как средство платежа, а также для сберегательных счетов, кредитных продуктов и ссуд.

Решение власти обусловлено сложной экономической ситуацией. Инфляция боливиано превысила 22% в годовом исчислении.

Из-за обесценивания фиатных денег жители и бизнес массово переходят на стейблкоины, в частности USDT, чтобы сохранить капитал.

С сентября автопроизводители, в частности, Toyota, Yamaha и BYD, начали принимать стейблкоин от Tether в Боливии.