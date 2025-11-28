В пятницу, 28 ноября, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.
Курс валют: Доллар в банках подешевел на 3 копейки
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и снизился на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и подешевел на 4 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,02−42,47 грн. Евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,32 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,42−42,45, евро — 49,13−49,26 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,24−42,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,91−48,93 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Комментарии